Talas Belediyesi 14 adet taşınmazı satacak
Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 adet taşınmaz açık teklif usulü ile satılacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Talas Belediye Başkanlığı tarafından 14 adet taşınmaz satılığa çıkarıldı.
Mevlana, Bahçelievler, Harman ve Başakpınar Mahallelerinde bulunan taşınmazlar için ihale 7 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
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