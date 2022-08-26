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Talas Belediyesi 14 adet taşınmazı satacak

Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 adet taşınmaz açık teklif usulü ile satılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Talas Belediye Başkanlığı tarafından 14 adet taşınmaz satılığa çıkarıldı.

Mevlana, Bahçelievler, Harman ve Başakpınar Mahallelerinde bulunan taşınmazlar için ihale 7 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

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