Talas Belediyesi, çiftçiye 18 ton tohum dağıttı

KAYSERİ - “Baklagil Tohumu 2021 Yılı Dağıtım Programı” kapsamında çiftçilerle bir araya gelen Yalçın, 2019 yılında ilçede 60 dekar olan fasulye ekiminin, sağladıkları destekle geçen yıl 250 dekara yükseldiğini kaydetti. Bu sene de 900 dekarlık alanın ekimine yetecek kadar tohum dağıtacaklarını paylaşan Yalçın, “Bu yıl yine bakliyat olarak nohut ve fasulyede ihtiyaçları tespit ettik. 9 ton nohut ve 9 ton fasulyeyi çiftçilerimize şimdi teslim edeceğiz. Bundan Türkiye istifade edecek. Zor zamanların en önemli trendi tarım ve hayvancılıktır. Tarım ve hayvancılığa olan katkılarımızı iki yıldır sürdürüyoruz” dedi.