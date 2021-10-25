Tanış Değirmen Makina’dan Angola’ya un fabrikası

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gaziantep’ten 30’u aşkın ülkeye makine ihraç eden Tanış Değirmen Makina, bunlara bir yenisini daha ekledi. Firmanın son olarak tüm makinelerini Gaziantep’teki tesislerinde üreterek, Angola’da hayata geçirdiği un fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle Angola’nın hizmetine sunuldu. Gaziantep’te tarıma dayalı sanayi üretimi yapan Tanış Değirmen Makina, 1956 yılından beri bölgenin ve 30’u aşkın ülkenin makine ihtiyacını karşılıyor. Tanış Değirmen Makina Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tan, değirmencilik sektörüne, mevcut ürün kalitesinde, istikrarlı ve maksimum verimlilik sağlayabilen çeşitli teknolojiler ve hizmetler sunduklarını söyledi. Dünya genelinde, sektörünün en önemli ilk 5 markası arasında yer aldıklarını belirten Tan, Angola’da anahtar teslimi kurdukları un fabrikasının günlük 200 ton kapasiteye sahip olduğunu açıkladı. Fabrikanın, ülkede ciddi bir ihtiyacı karşılayacağını ifade eden Tan, “Tanış Değirmen Makina, hızlı, ekonomik ve son teknoloji makineleriyle Afrika’da un fabrikaları kurmaya devam ediyor” diye konuştu.