Tanla Baba, küp çaylarıyla Avrupa’ya açılacak

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Berlin doğumlu genç girişimci Uğur Tutkun, memleketi Tarsus’ta kurduğu tesiste üretimine başladığı bitkisel küp çaylarını, Almanya üzerinden tüm Avrupa ülkelerine ihraç etmeye hazırlanıyor. Almanya’nın Berlin kentinde yaşayan Tutkun, COVID-19 salgını sürecinde bağışıklık sistemini güçlendiren bitki çaylarına olan ilginin artması üzerine memleketi Mersin’in Tarsus İlçesi’nde şifalı bitkileri harmanlayarak ‘küp çay’ haline getirdiği bir tesis kurdu. Aylık 450 bin paket üretim kapasiteli işletmesinde hazırladığı yeni nesil küp çaylarını, Tanla Baba markasıyla 150- 170 gramlık ambalajlarda tüketime sunan Tutkun, yakın zamanda Almanya üzerinden tüm Avrupa ülkelerine ihracata başlayacaklarını söyledi. Uluslararası sertifikalara sahip işletmesini yeni yatırımlarla büyütmeyi hedefl eyen Uğur Tutkun, Avrupa’nın yanı sıra Rusya, Kuzey Amerika ve İskandinavya pazarlarına da açılacaklarını belirtti.



8 yıl araştırma yaptı



Küp çay ile 8 yıl önce Tarsus’taki akrabalarını ziyarete gittiğinde gribal enfeksiyona yakalandığı günlerde tanıştığını ve kısa sürede şifa bulduğunu anlatan Tutkun, “Hastalığı atlattıktan sonra bitki çaylarına merak sardım ve farklı kaynaklardan geniş çaplı araştırmalar yaptım. Çukurova’da toz şekerle küp haline getirilmiş bitki çaylarının aktarlarda satıldığını ve yöre halkı tarafından kış aylarında yaygın şekilde tüketildiğini öğrendim. Ancak doğup büyüdüğümüz Almanya’da ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde böyle ürünler yoktu. Sıcak suda hemen eriyen, poşet çay gibi atık bırakmayan, kokusu güzel, tüketimi pratik olan bu küp çaylarının uluslararası standartlara uygun şekilde üretimi için tıbbi ve aromatik bitki zengini Tarsus’ta tesis kurmaya karar verdim. Tesisimizde atom çayı, nane limon, ıhlamur çayı ve zencefil çayı üretimine başladık. Ürün yelpazemizde 20 çeşit bitki çayına yer vermeyi planlıyoruz” dedi.