Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü danışmanlık alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi kapsamında Sosyal Etki Değerlendirme Çalışması amacıyla Danışmanlık Hizmeti alım ihalesi düzenleyecek.

Tapu Kadastro Modernizasyon Projesi Ek Finansmanı kapsamında yapılmakta olan Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi ve Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması çalışmaları ile ilgili olarak hizmetin; kalitesini, verimliliğini, sosyal etkinliğini hizmeti sunan, yararlanan ve etkilenenlerin bakış açısıyla değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilanda belirtilen hizmetleri verebilecek uygun nitelikle danışmanları ilgi beyanına davet etmektedir. İlgilenen danışmanlar, söz konusu hizmetleri yerine getirmeye yeterli olduklarını belirten bilgileri sağlamalıdır. İlgi beyanlarının posta, kurye, kargo veya elden 25.11.2022 günü yerel saat ile 17:00'ye kadar belirtilen adrese teslim edilmesi gerekmektedir.

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