Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde istihdam etmek üzere 426 sözleşmeli personel alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 1 adet Sözleşmeli Büro Personeli ve 425 adet Sözleşmeli Tekniker istihdam edecek.
Başvurular 1 Aralık 2022 tarihinden 11 Aralık 2022 tarihi saat: 23:59'a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.