Tarihi çarşı esnafı, yasa bekliyor

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ve yönetim kurulu üyeleri Erdal Tütüncüoğlu, Hasan Ceylan, Necati Ortabaş, İzmir Alan Başkanlığından Abdülaziz Ediz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, İzmir Kent Tarihi Tanıtım Daire Başkanı Funda Erkal, Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret AŞ (TARKEM) Genel Müdürü Sergenç İnerler, TARKEM Genel Sekreteri Özge Şenyurt, merkezi Bursa’da bulunan Tarihi Çarşılar Federasyonu’nu ziyartet etti. Ziyarette TBMM’de yasalaşması beklenen Tarihi Çarşılar Yasa Taslağı üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, Türkiye genelindeki tarihi çarşıların mevcut sorunları, çözüm önerileri ele alınırken, çarşılardaki hizmetlerin yürütülmesinde bütçeleme konusu özel başlık olarak ele alındı. Toplantıya katılan delegeler, esnafın hali hazırda 169 çeşit vergi ile muhatap olduğuna dikkat çekerek, ilave bir vergi kaleminden ziyade mevcut vergisel düzenlemelerden pay aktarılması üzerinde görüş belirtti. Yine çarşıların, çöp, temizlik, aydınlatma, iletişim gibi altyapı hizmetleri teminde belediye ve kamu işbirliğine, eş güdümüne dikkat çekildi. 7 kurucusundan biri oldukları Tarihi Çarşılar Federasyonu temsilcileri ile bir araya geldikleri toplantının çok verimli geçtiğini ifade eden Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, “Bizler gibi çarşıların nasıl yönetilmesi gerektiği, aidatının nasıl toplanacağı, mülk sahiplerinin, kiracıların, valiliğin, vakıfların nasıl bir yapı ile temsil edilmesi gerektiği konularını ele aldığımız verimli bir toplantı oldu. Temennimiz, bizlerin dile getirdiği hususlarında dikkate alınarak taslağa son şeklinin verilmesi ve TBMM’den geçerek bir an önce yasalaşması” diye konuştu.

Sertifikalı eğitim programı başlatacak

Girgin, ayrıca yasal altyapı hazırlıklarının sürdüğü ortamda Dernek olarak esnafa yönelik sertifikalı eğitim programları oluşturdukları bilgisini paylaştı. UNESCO Dünya Mirası Geçici listesinde yer alan çarşının adaylık dosyasının hazırlanması çalışmaları sürdüğünü dile getiren Girgin, kentin turizminin gelişiminde Kemeraltı’nın önemine vurgu yaptı. Girgin, “Bizi ayakta tutan elemanlarımızdır. Bu noktada bizde esnafımıza kadına şiddetten, hayvan haklarına, müşteri ile diyaloğa, işini sürdürebilecek kadar yabancı dil öğrenimini için sertifikalı eğitim programları planlıyoruz. Yer konusunu çözdüğümüzde bu eğitimlere hızlı bir şekilde başlayacağız. Ayrıca Çaryşı7da faaliyet gösteren lokanta, balıkçı, şekerleme, sakatatçı gibi gıdacılara yönelik Tarım İl Müdürlüğü ile planladığımız eğitim programı önümüzdeki günlerde başlayacak” dedi.