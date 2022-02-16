Tarihi Çarşı’da son dönemeç

DÜNYA (BURSA) - Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında binaların yıkımı tamamlanırken, son kalan Boyner binasında da yıkım hazırlıklarına başlandı. Hizmete kapanacağını müşterilere mesaj atarak duyuran Boyner Zafer Plaza Şubesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde son satışlarını yaptıktan sonra hizmete tamamen kapandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından süreci, ‘Bir devrin başlangıcı’ ifadeleriyle duyurdu. Mart ayı içerisinde yıkılması planlanan Boyner binası, Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun’a ait olan Zafer Plaza’nın bir bölümünü oluşturuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi’nin yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’da 14’üncü yüzyılda oluşmaya başlayan, 16’ncı yüzyılda han-bedesten ve çarşıların gelişimiyle zirveyi yaşayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni eski ihtişamına kavuşturacak projede 16 ay gibi kısa sürede 37 binanın yıkımı tamamlanmıştı. Mevcut binaların yıkılması, beton yığınları arkasına gizlenen Ulu Cami ve tarihi hanları gün yüzüne çıkarmaya yeterken; uygulanacak tasarım projesi ile bölgenin yerli ve yabancı turistlerin en önemli buluşma yeri haline gelmesi hedefleniyor.