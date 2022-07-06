Tarihi Çelik Palas, Bursa’nın yeni çekim merkezi olacak

DÜNYA (BURSA) - İtalyan mimar Giulio Mongeri tarafından projesi 1930’da hazırlanan ve 1935 yılında hizmet vermeye başlayan Çelik Palas Oteli, kentin en prestijli otelleri arasındaki yerini hep korudu. İşletmede yaşanan sorunlar yüzünden otel, 1962 yılında Emekli Sandığı tarafından satın alındı. Otel kapasitesinin artırılması amacıyla 1988 yılında ‘Yeni Çelik Palas Oteli projesi hazırlatılıp, inşaatına başlandı. Yeni otel bloğunda 4’ü kral dairesi olmak üzere 286 oda ve 572 yatak kapasitesi, balo ve gösteri salonları ile 2 helikopter pisti olması planlandı ancak çeşitli nedenlerle inşaat tamamlanamadan proje durdu. Yıllardır kentin en prestijli caddesinde harabe halinde bir beton yığını olarak duran ek binaların bulunduğu alanın kente kazandırılması için 2019 yılında Büyükşehir Belediyesi devreye girdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında 2020 yılında Bakan Murat Kurum’un da katıldığı törenle yıkımlara başlandı. Hazırlanan projede 86 bin 150 metrekare olan inşaat alanı yüzde 55’lik azalışla 39 bin 157 metrekareye indirildi. Mevcut 22 bin 170 metrekare olan peyzaj alanı ise yüzde 41’lik artışla 31 bin 370 metrekareye çıkarıldı. Yıkımlar sonrası kalan yapıların, sosyal ve kültürel tesis olarak hizmet etmesi planlandı. Kalan yapı, bakanlığın binalar için belirlediği ‘Yeşil Sertifika’ kriterlerine uyum sağlayabilecek şekilde tasarlandı.

Projede özellikle 15- 30 yaş arası gençlerin kullanımına imkan sağlayan, yetişkin, gençler ve çocuklar için kütüphane, modern sanat merkezi, paylaşımlı ofisler, e-spor müsabakalarının yapılacağı ve eğitimlerinin sağlanacağı, genç youtuberlar için dijital stüdyolar ile akıllı şehircilik ve inovasyon merkezinin de olacağı dijital gençlik merkezi yer alacak. Tam bir sosyal yaşam alanı olarak tasarlanan projede, yapı dışında kalan 31 bin 370 metrekare alan ise içi yollar ve millet bahçesi olarak Bursalılara hizmet verecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’nın en prestijli semti, yıllardır duran bu kötü görüntüden kurtulmuş oluyor. Burada 30 senedir kullanılmayan, atıl ve inşaat aşamasında bir bina söz konusuydu. Şimdi Çekirge Teras Projesi içerisinde özellikle gençlerin doya doya istifade edeceği mekanlar oluşturulacak. Proje bittiğinde, bölge Bursa’ya hayat verecek. Gençler başta olmak üzere, Bursalılara sosyal yaşam alanı olarak hizmet verecek” dedi.