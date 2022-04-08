Tarihi Gelibolu’nun çehresi değişecek

Ömer GÖREN / İSTANBUL

Tarihi dokusu ve kültürüyle önem arz eden Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi, Kaymakamlık öncülüğünde ülke ekonomisine verdiği katma değeri artırmayı amaçlıyor. Çanakkale Valisi Ali Fuat Atik’in de desteğiyle Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı’yla bir araya gelen bölge iş dünyası temsilcileri, nüfusu 50 bine yaklaşan ve yaz aylarında 4 kata kadar çıkan ilçenin ‘vizyonunu değiştirmek’ amacıyla çalışmalara start verdi.

“Gelibolu 2022-2026 Stratejik Plan Tema Çalışmaları” kapsamında, üreten, yatırım çeken, katma değer yaratan, sürdürülebilir rekabet yeteneği gelişmiş ve yaşanabilir bir Gelibolu için, 5 yıllık kalkınma ve fırsatları değerlendirme platformu oluşturuldu. Talepler 13 başlıkta sınıflandırıldı ‘Her Fikir Değerlidir’ mottosuyla halk arasında yapılan anketle, ‘Nasıl bir Gelibolu istiyorsunuz?’ sorusuna yanıt arandı. Projeye danışmanlık ve teknik destek veren, Çanakkale 18 Mart Üniversitesine bağlı Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlilerince talepler incelendi.

‘MAXODA 2022 Nitel Analiz programı’ ile değerlendirilen talepler 13 başlıkta kategorize edildi. 2022-2026 dönemini kapsayan Stratejik Plan içinde sanayi ve ticaret, tarım ve hayvancılık, balıkçılık, turizm, ulaştırma, eğitim, sağlık, spor, kültür sanat, çevre, orman, köyler, dernekler, yerel yönetimler, kurumlar ile sivil toplum kuruluşları olmak üzere, birçok başlık belirlendi. Gelibolu’da Vizyon Değişimi (GVD) çerçevesinde, ilçenin önde gelen iş insanlarına ve paydaşlarına, bölgenin ‘Güçlü yönleri-Zayıf tarafları- Fırsatları-Tehditleri (GZFT) ile ilgili görüş ve önerileri soruldu. Sanayi, ticaret, tarım, hayvancılık ile altyapı önceliklendirildi.

Abacı: 5 yıllık yol haritası için harekete geçtik

Her bürokratın, görev aldığı il/ilçelerde halk ve ülke menfaatleri için çeşitli katma değerler yaratmasının öncelikli işlevlerinden biri olduğunun altını çizen Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, ilçedeki değişim ile ilgili şöyle konuştu: “Tüm ülkeye örnek teşkil etmek en büyük isteğimiz. İlçemizin geleceğine ilişkin vizyon değişimi, tüm halkın ve paydaşların sahiplenme ve katılımcılık motivasyonu ile verecekleri katkılarla hazırlanarak uygulanacak. Amacımız, bölgemizdeki katma değeri ileriye götürmek için neler yapabileceğimizi tespit etmek. Üretim ve pazarlama stratejisi daha nasıl iyi olabilir, hangi alanlar bakir ve biz buna ne yönde katkıda bulunabiliriz, bir ekonomik gücün üretim ve satış ayağında, ihracat ve iç piyasaya sevkinde, kapasiteyi nasıl ve ne yaparak arttırılabiliriz gibi soruları öne çıkararak beyin fırtınası yaptık. Uygulamalı 5 yıllık yol haritamızı belirlemek üzere harekete geçtik.”