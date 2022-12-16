Tarihi Lefke bezi ve mumu Avrupa'ya ihraç ediliyor

İ lçenin eski adıyla anılan Lefke bezi, Lefke Han Sanat Atölyelerinde kadınların el emeği ile yaptığı peşkir, peştamal, kese ve çantaya dönüşüyor. Lefke mumundan da çeşitli hediyelikler yapan kadınlar, yeni yıl öncesi Hollanda, Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya ve ABD'den gelen siparişleri hazırlıyor. 2000 yılından bugüne Lefke bezi üretimi yapan, 2022'den itibaren de Lefke mumu ve kağıt ip çanta üretimi gerçekleştiren Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar, bugüne kadar Fransa, İngiltere ve Almanya'ya 10 bin metre Lefke bezi sattı. Fransa, İngiltere ve Almanya'dan sonra Hollanda'ya da 10 bin adet Lefke mumu ihraç eden kadınlar, siparişleri karşılamak amacıyla atölyedeki tezgahlarda yoğun çalışma yürütüyor. Yurt dışı taleplerin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile bireysel siparişleri yetiştirmek için hafta sonları da tezgahların başına geçen kadınlar, ihraç ettikleri ürünlerin iki katını da iç piyasada satıyor.

10'un üzerinde farklı tasarımı bulunuyor

Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Mefaret Göbekçi, Osmaneli Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle çalışma yürüttüklerini anlattı. Yeni ürünlerle yurt dışına da açıldıklarını belirten Göbekçi, ürünlerinin dokuma ağırlıklı olduğundan söz etti. Hollanda'ya dekoratif amaçlı mumları ürettiklerini ifade eden Göbekçi, bunun beğenildiğini ve talep gördüğünü dile getirdi. Şu an 10'un üzerinde farklı tasarımları olduğunu söyleyen Göbekçi, “Ürün yelpazemizi genişletmek adına çalışmalarımız sürüyor. Hedeflerimizi daha yukarılara çıkartmak için neler yapabiliriz konusunda projeler ve çalışmalar yapıyoruz. Kadınlarımıza ekonomik anlamda destek oluyoruz. Ekonomilerine destek olmalarının yanında meslek öğrendiler. Artık hepsi birer profesyonel dokuma ustası oldu” şeklinde konuştu.

BİLECİK