“Tarihten ders çıkararak geleceğimize yön vermeliyiz”

KAHRAMANMARAŞ-Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Abdullah Çinkay, kentin kurtuluşunun 101’inci yıldönümünü yayınladığı mesajla kutladı. Çinkay yayınladığı kurtuluş günü mesajında şu ifadelere yer verdi: “Tarihimiz, Türk Milletinin bağımsız yaşama tutkusu ile varlığını sürdürmek için yaptığı inanılması güç mücadelelere ve savaşlara sahne oldu ve nice kahramanlık destanı ile dolu. Bu topraklar için canı pahasına mücadele veren şehit ve gazilerin torunları olan bizler, tarihimizi en iyi şekilde öğrenmeli, anlamalı ve geçmişimizden ders alarak geleceğimize yön vermeliyiz. Vatan topraklarımızın savunması uğrunda büyük mücadeleler ortaya koyan, canlarını hiçe sayan şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kahramanmaraş’ımızın kurtuluşunun 101’inci yıldönümünü kutluyorum.”