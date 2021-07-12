Tarım Market’in 355’inci şubesi açıldı

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Geçen yıl çiftçiden 2,5 milyar liralık doğrudan alım yapan Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ’nin (Tarım Market) 355’inci şubesi Antalya’da Vali Ersin Yazıcı’nın katılımıyla açıldı.

Tarım Market Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, Tarım Kredi Kooperatifi Birliği’nin 158 yıldır ülke çiftçisinin yanında olduğunu söyledi. Tarım Market’lerin üretici ve vatandaşların talebi sonucu ortaya çıktığını belirten Yıldırım, “Tarım Market ile çiftçilerin alın terinin karşılığı ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturmayı hedefledik. Ortaklarımızdan aldığımız doğal ve kaliteli ürünleri kendi tesislerimizde işleyerek veya işleterek kooperatiflerimizin yanı sıra kooperatif marketlerimiz aracılığıyla tüketicilere ulaştırıyoruz. Üreticimizin hakkını koruduğumuz gibi tüketicinin de hakkını koruyarak vatandaşlarımızın kaliteli ve doğal ürüne ulaşmasını sağlıyoruz” diye konuştu.

“Yıl sonunda 500 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz”

Tarım Market’lerde yerli ve kaliteli ürünlerin hesaplı fiyatlarla satışa sunulduğunu, çiftçi kooperatifleri, kamu kuruluşları ve kadın girişimci kooperatifleri ürünlerinin de market raflarında yer aldığını ifade eden Yıldırım şöyle konuştu: “İlk şubemizi 2017'de açtık ve hızla büyüdük. 2020 sonunda 162, 2021'in ilk 6 ayında ise 193 mağaza açarak 40 ilde 355 mağaza sayısına ulaştık. Yıl sonunda 500 şubeye ulaşmayı hedefledik.”

Tarım Market mağazalarında satılan ürünlerin diğer zincir mağaza fiyatların üstünde olduğu yönündeki şikayetlerin gerçeği yansıtmadığını anlatan Yıldırım, “Tarım Marketler hem üreticimize hem de tüketicimize katkı sunarken piyasayı da regüle ediyoruz. Tarım Marketler olmasa gıda fiyatları daha da çok yükselir. Bugün Tarım Market’ler olmasa ayçiçek yağı 85 liradan satılırdı. Bizim yağlarımızda ve ürünlerimizde hiçbir katkı maddesi yok. Pirinçlerimizde ise kırık oranı daha az. Çiftçiden geçen yıl 2,5 milyar lira doğrudan alım yaptık. Yine geçen yıl çiftçimize gübre, mazot, tohum gibi birçok tarım girdilerinde 8 milyar lira destek olundu. Dünyada büyük bir değişim yaşanıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak bu değişime öncülük etmek zorundayız. Çiftçimizin ürünlerini kendi fabrikalarımızda sağlıklı ve güvenli şekilde işleyerek tüketicimize ulaştırarak sağlıklı nesiller yetiştirmeye katkı sağlıyoruz. Esnafımız için de Grosmarketler açıyoruz” açıklamasını yaptı.

“Franchising modeline geçmek istiyoruz”

Yıldırım, Antalya’da 8 bin metrekare alanda lojistik merkez kuracaklarını, böylece Burdur ve Isparta illerine de hizmet vereceklerini belirterek, önümüzdeki süreçte Traım Market’lerde franchising modeline geçmek istediklerini sözlerine ekledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır da Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olduklarını belirterek, Tarım marketlerin, üretimde devamlılığı sağladığını, tüketicileri de kaliteli ve uygun fiyatlı ürün sunarak piyasaları regüle ettiklerini söyledi. Kaçır, ‘’Marketlerin amacı, yerli üretimi desteklerken aynı zamanda piyasa regülasyonunu sağlamaktır’’ dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise Tarım Kredi Kooperatiflerinin ülke tarımının modernleşmesinde ve teknolojinin yaygınlaşmasında önü bir kurum olduğunu kaydetti.