Tarım müşavirliği modeline yaş meyve sektöründen tam destek

MERSİN - Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, İstanbul’da düzenlenen Güvenilir Ürün Zirvesi’nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin ziraat mühendislerini, veteriner hekimleri, gıda mühendislerini ve su ürünleri mühendislerini yetkilendirerek tarım müşavirliği adı altında tarım sektörünün tüm alanlarında hizmet vermeye başlayacağını açıklamasının gıda güvenliğinin sürekliliği konusunda çok önemli bir adım olduğunu kaydetti. Ferhat Gürüz, tarım müşavirliği müessesesinin ülke kaynaklarının en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlayacağını, ziraat mühendislerine ve gıda mühendislerine yeni istihdam alanları açacağını, gereksiz ilaç kullanımını denetim altına alarak ekolojik yaşamı ve insan sağlığını korumaya fayda sağlayacağını, tarladan sofraya tüm süreçler için izlenebilir, güvenli ve kaliteli üretimi artırarak israfı önleyeceğini vurguladı. Gürüz, “152 ülkeye ihracat yapan Türk yaş meyve sebze sektörünün lider Birliği olarak uzun zamandır üzerinde çalıştığımız projenin Tarım ve Orman Bakanlığı katında dikkate alınarak hayata geçirilmesi uluslararası pazarlarda Türkiye markasına duyulan güveni katlayarak artıracak, imajımızı güçlendirecek bir reformdur. Pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik önemli hamleler yapan sektörümüz, tarım müşavirliği hizmetlerinin üretim, hasat ve hasat sonrası işlemlere yansımasıyla küresel pazarlarda kaliteli, güvenli ve zengin ürün çeşitliliğini daha fazla ön plana çıkarma fırsatı bulacaktır. Bu da ihracatımızın biryandan mevcut pazarlardaki durumunu güçlendirirken diğer yandan yeni pazarlar konusunda önümüzü açacak ve ihracatımızın daha da artması için en önemli unsurlardan biri haline gelecektir” dedi.

“Tarım müşavirliği modeliyle tarladan sofraya tüm değer zinciri kontrol altına alınacak”

Tarladan sofraya tüm değer zincirinde her kademeyi kontrol altında alarak tüketicilere sağlıklı, güvenli ve kaliteyi taze meyve ve sebze tedarikini sağlayacak tarım müşavirliği modelinin mutlak başarıya ulaşması için tam destek vereceklerinin altını çizen Ferhat Gürüz, şunları söyledi: “ Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarım müşaviri olarak yetkilendirilecek ziraat mühendisleri tohumun toprağa düşmesinden ürünün hasadına kadar çiftçilerimizle güçlü iletişim içinde olacaklar. Hangi zamanda hangi zirai ilacın ne şekilde kullanılması gerektiğine ilişkin üreticilerimize danışmanlık hizmeti verecekler, uygulamaları takip edecekler. Birliğimizin gündeme getirdiği bu modelin hayata geçirilmesi tarladan sofraya gelinceye kadar yetiştirilen meyve ve sebzenin güvenli şekilde üretimini ve izlenebilirliğini sağlayacak. Tarım müşavirleri, Tolerans/Maksimum Kalıntı Limiti (MRL) değerlerine uygun, kalıntı sorunu olmayan, sertifikalı ürünlerimizin yetiştirilmesine ve uluslararası pazarlarda ülke imajımıza çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Gereksiz zirai ilaç ve gübre kullanımından tutun, ekolojik yaşama, istihdam sorunundan sağlık sistemine varıncaya kadar birçok farklı alanda yaşanan sorunlara olumlu yansıması olacak tarım müşavirliği müessesesi, yaş meyve sebze sektörümüz için dönüm noktası olacaktır.”