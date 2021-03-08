Tarım sanayisi, yeşil OSB'de kadın eliyle kümelenecek

MERSİN - Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi İşletme ve Teknoloji Yönetimi bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Gül Akyürek Balta, 2004 yılında çalışma hayatına atıldığı aile şirketi olan Akyürek Makine AŞ’de son dört yıldır grup şirketlerinin finans, muhasebe, yatırım, hukuk, insan kaynakları ve kalite departmanlarından sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken diğer yandan Yönetim Kurulu Başkanı olarak kuruculuğunu üstlendiği TÜİOSB’de Mersin’in tarımsal üretimini yüksek katma değere dönüştürecek işletmelerin kümeleneceği üretim üssünü Türkiye ekonomisine kazandırmak için gayret gösteriyor.

Aynı zamanda Mersin İhtisas Organize Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de başarı ile sürdüren Gül Akyürek Balta, TÜİOSB’nin kadın eliyle modern bir sanayi üssüne dönüşeceğini vurguluyor.

“Çalışmalarımız büyük bir motivasyonla devam ediyor”



TÜİOSB’nin fikir aşamasından bugün gelinen noktaya kadar geçen süreçte bir kadın olarak “Neden bu işlerle uğraşıyorsunuz?”, “Üretim ve organize sanayi bölgesi kurmak erkek işidir” gibi birçok olumsuz söylemle karşılaşmalarına rağmen çalışmalara büyük bir motivasyon ile devam ettiklerini söyleyen TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, “Bizlerin cesareti, azmi, kararlılığı ve yol arkadaşlarımın destekleri sayesinde süreci bu noktaya kadar getirdik ve tamamlamaya da kararlıyız. İlk etabı 1 milyon 170 bin metrekare net sanayi alanı olmak üzere toplamda 180 hektarlık alan üzerine projelendirilen TÜİOSB’de 2021 Ocak ayında başlanan yol, arazi kazı ve dolgu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hafriyat çalışmalarının haziran ayı itibariyle tamamlamayı ve sanayi parsellerini yatırımcılara teslim etmeyi planlıyoruz. Tüm altyapı yatırımlarını ise Eylül 2021’de tamamlamayı hedefl iyoruz” dedi. TÜİOSB’nin kuruluşunda çevreci yatırımlara da önem verdiklerini kaydeden Balta, yeşil OSB misyonuyla üretimde ortaya çıkabilecek çevresel etkileri minimum düzeye indirmek ve yenilikçi bir gelişimin öncüsü olmak için de çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Balta, ortak enerji tüketiminden yararlanmak üzere güneş enerjisi santrali kuracaklarını, ileri teknolojiye sahip atık su arıtma tesisinde temizlenecek atık suyu, sulama suyu olarak kullanacaklarını söyledi.

“Kadınlar uluslararası markalar yaratacak”



TÜİOSB’nin eğitimli, cesur ve özgüveni yüksek kadın girişimcilerin desteğiyle şekillendiğini kaydeden Gül Akyürek Balta, Kadın Ortak Girişim Fabrikaları (KOGİF) Projesi ile fark yarattıklarını ifade etti. Yatırımcıların, yöneticilerin ve üreticilerin tamamı kadınlardan oluşacak KOGİF’te bölgesel tarım ürünlerinden, inovatif ve yenilikçi bir yaklaşımla yüksek katma değerli ürünler üretip, uluslararası markalar yaratmaya çalışacaklarını vurgulayan Akyürek Balta, “Kadın işgücüyle tarımsal üretimde küresel markalar yaratma hedefiyle çıktığımız yolda 5 yıl içerisinde 100 yatırımcıyla birlikte 10 bin kişiye nitelikli istihdam sağlamayı hedefl iyoruz. Bu çerçevede kadın yatırımcıların, kadın girişimcilerin ve kadın iş gücünün üretimde ve ticarette daha çok var olması, değişen rekabet koşullarına karşı desteklenmeleri için KOGİF’i hayata geçirdik. Çalışma hayatında kadınların önündeki engelleri kaldırmayı, üreten, gelişen, iş ve aile yaşamında başarılı kadın girişimci profilini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. TÜİOSB Eğitim Kompleksi ile ortak bir holü paylaşan atölyelerden oluşacak KOGİF’te üretilen yenilikçi ürünleri teşviklerle destekleyeceğiz ve melek yatırımcılarla buluşturacağız” dedi.



KOGİF’te kadın iş gücünün desteklenmesi için önemli merkezlerin de hayata geçirileceğini belirten Balta, şöyle devam etti: “TÜİ- OSB’de kuracağımız KOGİF’in kadınlar açısından rol model olmasını istiyoruz. İş yaşamında kadınlarımızın en büyük sorunlarından biri de çocuklarına bakacak kimselerinin olmamasıdır. Bizler TÜİOSB’de kadınlarımız çalışırken, üretirken gözlerinin arkada kalmasını istemediğimiz için kreş binamızı da yapacağız. Oluşturacağımız Kadın Girişimci Destek Ofisimiz de kadınlarımıza mentörlük hizmeti verecek. KOGİF ile yöresel ürünlerden mikro işletmelere kadar birçok alanda girişimci olabilecek kadınlarımızın kendi işyerlerini kurabilmelerini teşvik edeceğiz. KOGİF ruhu ile çevre köylerde yaşayan kadınlarımızın üretmesine ve güçlenmesine destek de olacağız. KOGİF’in bir Türkiye projesi olması ve hükümetimiz tarafından özel teşvik sistemine dâhil edilerek tüm OSB’ler tarafından model olarak alınıp uygulanmasını arzu ediyoruz.”

“Daha çok kadın girişimci yetişmeli”



İŞ DÜNYASINDA kadın girişimcilerin mücadelesi sayesinde bugüne kadar önemli bir mesafenin kat edildiğini söyleyen Gül Akyürek Balta, “Birçok meslekte kadınlara yönelik önyargıların kırılmasından eşit kriterlere göre değerlendirmeye kadar daha epey gidecek yolumuz var. Bu alanda en önemli ihtiyacın eğitimli, cesur ve özgüveni yüksek kadın girişimciler olduğuna inanıyorum. Bunu başarabilmek için de ülkemizde kadın girişimci sayısı ile kadınların üretim süreçlerine katılımı konusunda pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini düşünüyorum” diye belirtti.