Tarım sektörünün Çukurova’daki en büyük buluşması başladı

Selçuk ALTUN



ADANA - TÜYAP 14. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı, 150 katılımcı firmayla kapılarını açtı. Fuar, tarım sektörünü 2 yıl aradan sonra Çukurova coğrafyasında buluşturan en büyük ve en kapsamlı organizasyon olma özelliğini taşıyor.

6 Kasım tarihine kadar Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini buluşturup ağırlayacak fuarda, 150’ye yakın firma ve firma temsilciliği yer alıyor. Fuar, sergileyeceği en yeni teknolojiye sahip ürünleriyle Türkiye’nin zengin tarım topraklarına sahip Çukurova’nın tarımsal gücünün yanı sıra giderek yaygınlaşan seracılık faaliyetlerini de destekleyecek. Tarım teknolojilerinde tohumculuk, seracılık, bahçecilik gibi özel alanların yanı sıra en yeni hayvancılık teknolojileri de ziyaretçilere tanıtılıyor. Çukurova Bölgesi’nde seracılık faaliyetleriyle öne çıkan firmaların yoğun ilgisinin görüldüğü fuara; Irak, Suriye, Lübnan gibi Orta Doğu ülkeleri, Körfez ülkeleri ve İran’dan 250’nin üzerinde yabancı iş insanı bekleniyor.

Fuarın resmi açılışı, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ve TÜYAP Adana Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü’nün konuşmalarının ardından gerçekleştirildi.

Vali Süleyman Elban yaptığı konuşmada, son iki yıldır yaşanan salgının gıda ve gıda güvenliği konusunu bir kez daha hatırlattığını söyledi. Artık her ülkenin gıda alanında çok ciddi yatırım yapıp üretimi, verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırmaya çalıştığını anlatan Elban, Türkiye’nin bu konuda dünyada nadir şanslı ülkelerden olduğunu vurguladı.

Doğanın, sanayi üretimleri ve çeşitli faaliyetlerle çok çabuk kirlendiğine dikkat çeken Elban, “Sadece ortamın kirlenmesi değil, aynı zamanda gıdanın temelini oluşturan tarım ürünlerinin üretildiği alanların da maalesef çok ciddi tehdit altında olduğunu gördük. Dolayısıyla birinci iş, hem gıda güvenliği hem sanayi için ama her şeyden önce yeşil mutabakat ve Paris İklim Anlaşması çerçevesinde mutlak suretle yeni hassasiyetlere uygun olarak biz de tarımla ilgili olacak tüm planlamalarımızı yapmak zorundayız. İklim değişikliğine uygun olarak artık biz de doğru tarım, sulama ve işleme tekniklerini kullanmak zorundayız. Gıda güvenliği açısından bunu yapma mecburiyetimiz var. Bunları yaparsak hem daha çok ürün elde etmiş hem daha az maliyete katlanmış hem de kendi gıdamızı, ülkemizin de gıdasını ve güvenliğini garantiye almış oluruz. Bu tür fuarlar da inşallah bu söylediğimiz amaca hizmet eder diye temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

2022’de Adana’da 4 fuar düzenlenecek

Çukurova’nın yoğun tarım ve seracılık faaliyetleriyle tarımın yeni gelişim alanlarına yön verdiğini kaydeden TÜYAP Adana Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 150 firma ve temsilcilerinin katılımıyla fuarın açıldığını aktardı. Tarımsal mekanizasyon, tohum, fide, fidan, sera, bahçecilik konusunda sektörün en önemli firmalarının fuarda yer aldığını vurgulayan Ersözlü, bu fuarla birlikte 2021 yılı fuarlarının Adana’da son bulduğunu belirtti. Ersözlü, “2022’de takvimimizde dört farklı konuda fuarlarımız şubat ayından başlayarak başta Adana olmak üzere tüm bölgenin üretimine, istihdamına, ihracatına katkı sağlayacak” dedi. Yurt çapında gerçekleştirdikleri tarım ve hayvancılık fuarlarıyla bu sektörlerin gelişimini ve teknolojik dönüşümünü desteklediklerini söyleyen Ersözlü, şöyle devam etti: “Bu sene 14’üncüsünü düzenlediğimiz Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı ile Çukurova bölgesinin 2 yıl aradan sonraki en büyük buluşmasına ev sahipliği yapıyoruz. Tarımsal üretime olan ihtiyacın artmasıyla birlikte tarımda da en yeni teknolojilere daha çok ihtiyaç duyuluyor. Fuarımızda en yeni teknolojileri katılımcılar ve ziyaretçilerle buluşturarak sektörün gelişim alanlarını destekliyoruz.”