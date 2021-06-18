“Tarım ve turizm kenti Antalya ile ekonomik ilişkileri geliştireceğiz”

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Romanya’nın yeni göreve atanan Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca, ülkesinin Antalya Fahri konsolosu iş insanı Semi Beken ile birlikte Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin’i ziyaret etti. Tinca, Türkiye’nin en önemli tarım ve turizm kenti Antalya ile ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirtti. Ziyarette Romanya ile Antalya arasında ekonomik ilişkileri ve bu ilişkilerin daha üst seviyelere çıkarılması ele alındı.

Antalya’da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Stefan Tinca, geçen hafta ATSO üyeleri ile Rumen iş insanlarıyla toplantı düzenlediklerini belirterek bu görüşmelerden olumlu sonuçlar çıkacağını ümit ettiğini söyledi. Tinca, şunları kaydetti: “Büyükelçilik olarak elimizden gelen her türlü desteği verebiliriz. Burada Fahri Konsolosumuz Semih Beken de bize çok önemli bir köprü vazifesi görüyor. Ortaklık çalışmalarımızı pandemi sonrasında karşılıklı ziyaretlerle de tamamlayabiliriz. Hem Antalyalı iş insanlarını Romanya’da ağırlamak, hem de kendi heyetlerimizi buraya getirmek isteriz. Antalya ile Romanya’nın ekonomik ilişkilerinin daha ileri boyutlara taşınacağından eminim.”

“Antalya dünyanın en önemli turizm destinasyonu”

ATSO Başkanı Davut Çetin de iki ülke arasındaki ilişkileri daha üst seviyelere çıkarmak istediklerini belirtti. Büyükelçi Tinca’ya Antalya ekonomisi ve turizmiyle ilgili bilgi veren Çetin, “Antalya ekonomisinin ana sektörleri tarım ve turizm. Antalya yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın en büyük turizm destinasyonlarından biri. Umuyorum ki yakın zamanda 1 milyon Rumen kentimize gelecek” diye konuştu. ATSO üyelerinin yüzde 10’unun yabancı sermayeli olduğunu, Antalya’nın yabancı yatırımcılar içinde cazibe merkezi haline geldiğini anlatan Çetin, “Daha fazla Rumen yatırımcıyı kentimizde göreceğiz” dedi.