Tarıma dayalı Kınık OSB’ye 2 ayda rekor ön talep geldi

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Mart ayında tüzel kişilik kazanarak ilk mütevelli heyet toplantısını gerçekleştirmeyi hedefl eyen Kınık TDİOSB çalışmaları hakkında bilgi veren Kınık Karma OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) Kınık Tarıma Dayalı İhtisas OSB sorumlusu Enver Olgunsoy, “Aralık ayında bin 600 dönümlük alanla ilgili ön talebe çıktık.

Yüzde 175 oranında talep geldi” dedi. Kınık TDİOSB’nin diğer OSB’lerden farklı özelliğine dikkat çeken Olgunsoy, “OSB’mizden bitki yetiştirmek için 25 dönümlük sera alanları ile 3 dönümden 20 dönüme kadar bitkilerin işleneceği tesislerin kurulacağı sanayi parselleri olmak üzere iki türlü yer talebi sözkonusu” diye konuştu.

Türk Eczacılar Birliği yer almayı düşünüyor



Olgunsoy, Türk Eczacılar Birliği'nin (TEB) Kınık TDİOSB’de yer alarak kuracağı tesiste elde edeceği bitkisel drogları kurutarak Türkiye genelinde eczanelere dağıtacağını, eczanelerin de bu droglar vasıtasıyla majistral ilaç üreteceği bilgisini paylaştı. Yapılan görüşmelerde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın OSB içerisinde Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi kuracağını belirten Olgunsoy, “Türkiye bitki fl orası olarak Avrupa’nın en zengin ülkesi. Ama biz bu bitkileri vahşi hasatla toplayıp, Avrupa’ya satıyoruz. Onlar içindeki ekstratı çıkardıktan sonra büyük fiyat farklarıyla geri satıyor. Kınık TDİOSB; yıllara dayalı bu sistemi kıracak. Bunun farkında olan Ege Bölgesi’nden, Bursa, Ankara, Antalya, Konya dahil ülkemizin farklı bölgelerinden çok büyük firmaların yanı sıra KOBİ statüsünde birçok işletme yer talebinde bulundu. EBSO’da 20 yıldır OSB’lerle ilgiliyim. Bu süre boyunca Türkiye’nin ön talepte bu kadar teveccüh gören, hızla dolan OSB’si olmadı. Umarım, bu hız devam edecek, OSB’miz faaliyete geçecek ve ülkemiz için hayırlı sonuçlar ortaya çıkacaktır.”



“Üründe karbon ayak izi en düşük oranda olacak”



Kınık TDİOSB’nin çevreci uygulamalarıyla da örnek bir OSB olmasının hedefl endiğini kaydeden Olgunsoy şunları söyledi: “AB’nin yeşil mutabakat sözleşmesi uyarınca, bundan böyle ihracatımızda belli kriterler gündeme gelecek. Üründeki karbon ayak izi miktarına göre ilave vergi konacak. Bu, rekabetçi fiyatı kaybetme riski doğuracak. Dolayısıyla biz daha işin başında ekimin yapıldığı andan itibaren, izlenebilirlik sağlayacağız. Ekim alanı ile işleyecek fabrika OSB çatısı altında olacak. Böylece ürün, minimum karbon ayak izi ile üretilecek. Seraların üstü güneş enerji sistemli olacak.”

OSB’de inşaat, TOKİ modeliyle yapılacak



Enver Olgunsoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan ön sözleşmeden yararlanarak OSB bünyesindeki sera ve sanayi tesislerinin TOKİ tarafından inşa edilmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı. Bakanlıkların oluru ve OSB’nin organize etmesiyle inşaatları uygun krediyle TOKİ’nin katkılarıyla yapmayı planladıklarını aktaran Olgunsoy, “Başka destekler için de çalışmalarımız sürüyor. Kınık TDİOSB, çok hızlı gelişecek” dedi.