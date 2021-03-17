Tarımcılar, nisanda Gaziantep’te buluşuyor

GAZİANTEP - Başta Gaziantep olmak üzere, çok sayıda ilden firmaların ürünlerini sergileyeceği fuar, salgın tedbirleriyle fiziki olarak yapılacak.

Sektörü Gaziantep’te buluşturan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkılarda bulunan fuar, Ortadoğu Fuar Merkezi’nde (OFM) düzenlenecek. Fuarda; tarım makineleri, güneş paneli, traktör ve ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, sulama sistemleri, tarımsal danışmanlık, gübre, ilaçlama, yem katkı maddeleri, gıda gibi ürün grupları yer alacakGSO Başkanı Adnan Ünverdi, salgına rağmen 2021 yılında Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı’nın ardından, GAPTARIM Fuarı’nı düzenleyeceklerini belirtti. Gaziantep’in tarım ve hayvancılık ürünleri alanında öne çıkan illerden biri olduğunu ifade eden Ünverdi, fuarların, tarım ve hayvancılık sektöründe de teknolojinin geldiği son noktadaki ürünlerin üreticiye tanıtımı ve sunulması konusunda büyük bir olanak ve çeşitlilik sunduğunu dile getirdi.

Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya da, GAPTARIM Fuarı ile Gaziantep’in ve bölgenin tarım ve hayvancılıkta daha ileri noktalara taşınmasının amaçlandığını ifade etti.