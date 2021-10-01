Tarımda iklim değişikliyle ilgili 6 maddelik yol haritası

ADANA - Tarım ve Orman Bakanlığı’nca Türkiye genelinde düzenlenen “Bitkisel Üretimde İklim Değişikliğinin Etkisi ve Değerlendirilmesi” konulu bölge toplantılarının beşincisi Adana’da yapıldı. Çukurova Üniversitesi’ndeki (ÇÜ) toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Pakdemirli, iklim değişikliğinin tarımda yol açtığı sorunlarla mücadele etmek için 6 adımlık yol haritası açıkladı. Buna göre tarım havzalarına yönelik uygun bitki türlerine öncelik verilecek. Ayrıca iklim ve toprak yapısına göre sulama ve gübreleme yöntemleri geliştirilecek.

Rektör Tuncel: Su, anahtar role sahip

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, iklim değişikliğinin stratejik öneme sahip tarım sektörü ve buna bağlı ekolojik, ekonomik ve sosyal süreçler üzerindeki etkilere karşı atılacak adımları değerlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. “Çukurova’da uzun yıllardır üzerinde çalışılan kapalı-basınçlı sulama sistemine geçiş için altyapı yatırımı, iklim değişikliğine yönelik bölgedeki en önemli adım olacaktır” diyen. Tuncel, projeyle ilgili ihalenin 2021 bitmeden yapılması beklentisi içerisinde olduklarını kaydetti.

Pakdemirli: Havza bazında planlama yapacağız

Bakan Pakdemirli, iklim değişikliğinin bitkisel üretimdeki etkisini belirlemek için düzenlediklerin toplantıların bugüne kadar coğrafi bölgeler dikkate alınarak Tekirdağ, Şanlıurfa, Malatya ve Van’da yapıldığını, Adana’nın ardından Marmara, Karadeniz ve Ege bölge toplantıları ile devam edileceğini söyledi. Bakan Pakdemirli, toplantıların tamamlanmasının ardından izleyecekleri 6 adımlık yol haritasını şöyle açıkladı:

1 - İklim değişikliğinin bitkisel üretim sektörü üzerindeki etkilerine ve

tarım havzaları bazında tespitine yönelik çalışmalar yapacağız.

2 - Kaynakların kullanımını optimize ederek, tarımsal hasılayı artıracak ürün deseni belirleyeceğiz.

3 - Tarım havzalarına uygun bitki türü ve çeşitleri tespit edeceğiz.

4 - İklim ve toprak isteğine göre, en uygun gübreleme ve sulama yöntemlerini planlayıp, çiftçilerimizle paylaşacağız.

5 - Tarım takvimini tekrar gözden geçirerek, üretim süreçlerini iklim değişikliğine uygun olarak yürüteceğiz ve sürdürülebilirliğini sağlayacağız.

6 - Kısa ve uzun vadede alacağımız tedbirleri içeren bir sonuç raporu hazırlayacağız.

Paris Anlaşması, Glasgow’a yetişecek

Pakdemirli, Türkiye’nin katılma kararı aldığı Paris Anlaşması’nın yeni yasama yılının başlamasıyla TBMM’ye sunulacağını belirterek, “İnşallah Kasım ayında Glasgow’da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi’ne kadar onay süreci tamamlanmış olacak. Daha önce Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’na uyum için eylem planını başlatmıştık. Şimdi de bunu Paris İklim Anlaşmasıyla orta ve uzun vadeli hedef haline getiriyoruz” dedi.