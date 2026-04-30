Tarımda maliyet baskısı destek ihtiyacını artırıyor
İTB Başkanı Işınsu Kestelli, artan enerji ve girdi maliyetlerinin tarım sektörünü zorladığını belirterek, üretimin sürdürülebilirliği için kredi limitlerinin artırılması, destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yeşil dönüşüme yönelik teşviklerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.
Özlem SARSIN
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli dünya ekonomisinin yeni ve zorlu bir eşikten geçtiğini söyleyerek, bu durumun iyimser olan küresel beklentilerin hızla zayıflamasına ve belirsizliklerin derinleşmesine neden olduğunu ifade etti.
Nisan ayı meclis toplantısında konuşan Kestelli, artan enerji maliyetlerinin gübre fiyatlarını yukarı çektiğini, üretim maliyetlerini ağırlaştırdığını ve nihayetinde de gıda fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Kestelli sözlerine şöyle devam etti, “Mesele artık yalnızca enerji meselesi değildir. Bu durum; üretim kapasitemizi, gıda güvenliğimizi ve ekonomik istikrarımızı doğrudan ilgilendiren çok boyutlu bir sınamadır.
Bir tarafta derinleşen jeopolitik riskler, diğer tarafta kırılganlığını koruyan ekonomik göstergeler çerçevesinde atılacak adımlar büyük önem taşımaktadır. Bu dönemde başarı; hızlı uyum, güçlü finansal disiplin ve doğru pazar konumlandırmasıyla mümkün olacaktır. Bu kritik süreçte önceliğimiz; daha dirençli bir ekonomik yapı inşa etmek, enerji arz güvenliğimizi tahkim etmek, üretim altyapımızı koruyup güçlendirmek ve istikrar odaklı politikaları kararlılıkla sürdürmek olmalıdır” dedi.
Enerji krizi tarımı vuruyor
Özellikle İran-ABD gerilimi ile birlikte petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin tarım sektörünü doğrudan etkilediğini vurgulayan Kestelli, “Nisan ayı verileri açıklandığında gelişmeleri daha net görebileceğimizi düşünüyorum.
Enerji maliyetlerindeki artış; gübre, üretim ve lojistik giderlerini artırırken aynı zamanda biyoyakıt talebini yükselterek tarım ürünlerini enerji piyasasının bir parçası haline getiriyor. Bu nedenle bitkisel yağ ve şeker fiyatlarındaki sert artışları yalnızca tarımsal değil, aynı zamanda jeopolitik bir gelişmenin yansıması olarak görmemiz daha doğru olacaktır. Bugün küresel gıda piyasalarında bir denge olduğunu söyleyebiliriz ancak bu dengenin oldukça kırılgan olduğu da yadsınamaz bir gerçek. Enerji fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve ticaret akışlarındaki değişimlerin bu dengeyi hızla bozabileceğini her daim göz önünde bulundurmalıyız.
Gelinen noktada en önemli risk fiyat seviyesinden ziyade belirsizliktir. Gıda piyasaları artık yalnızca üretimle değil; enerji, jeopolitik ve ticaret dinamikleriyle birlikte şekillenmektedir. Bu nedenle gıda güvenliği konusu da yalnızca üretimi artırma değil, riskleri etkin şekilde yönetme meselesi haline gelmiştir” dedi.
Bu süreçte hükümetten destek isteyen Kestelli, “Yüksek faiz ortamında tarımsal ticaret erbabı ve üreticiler için ihtisas kredilerinin limitlerinin artırılması ve kullanım şartlarının hafifletilmesi, enerji ve gübre gibi temel girdilerde üretim gücümüzü koruyacak destekleme mekanizmalarının kurulması ve yeşil dönüşüm sürecine uyum sağlayacak KOBİ ölçekli tarım işletmelerine özel hibe ve vergi muafiyetlerinin hayata geçirilmesi gibi talep ve beklentilerimizi dile getirmek istiyorum” dedi.
“Dijital Ürün Pasaportu bir fırsat”
Kestelli, küresel ticarette öne çıkan dönüşümlerden birinin Dijital Ürün Pasaportu olduğunu belirterek, AB’nin bu sistemle ürünlere dijital kimlik kazandırıp üretimden çevresel etkilere kadar tüm süreci izlenebilir hale getirdiğini söyledi. “Şeffaflık artıyor, sürdürülebilirlik ölçülebilir oluyor. Yeni kural net: Bilgi yoksa pazar da yok” diyen Kestelli, sistemin 2027’den itibaren başta tekstil olmak üzere yaygınlaşacağını vurguladı. Tarım ve gıda kapsam dışında kalsa da tekstil bağlantısıyla pamuğun sürece dahil olacağını ifade eden Kestelli, AB’ye yapılan 14 milyar dolarlık ihracat nedeniyle hızlı uyumun kritik olduğunu, Türkiye’de çalışmaların başladığını ancak sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini kaydetti.
“Döviz dönüşüm desteği % 20 olmalı”
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Erol Avni Bozkurt, ihracatçılar için kritik önemde olan yüzde 3 oranındaki döviz dönüşüm desteğinin yüzde 20’ye çıkarılmasını istedi.
Tarım sektöründe 2025 yılı ihracatının 36 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Bozkurt, döviz dönüşüm desteği kapsamında verilen toplam desteğin teoride 1 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Bozkurt, "Ancak Merkez Bankası’na yüzde 35 döviz bozdurma zorunluluğu nedeniyle ihracatçının eline geçen gerçek destek 400 milyon dolar oldu. Yaklaşık 0.4 milyar dolar oldu. Bir ilaç yeterli dozda alınmazsa fayda sağlamaz. Yüzde 3 destek bile yeterli değil. Etkili olması için bu oran yüzde 20’ye çıkarılmalı” diye konuştu.