“Tarımdaki en büyük belirsizlik fiyat, girdi finansmanı ve pazar bulma”

Eray ŞEN

ADANA-Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, son yıllarda uygulama alanı artan ve üretim planlamasına katkıda bulunan ‘sözleşmeli tarım’ modelinin, sağlıklı bir ortamda gelişmesi için ihtiyaç duyulan düzenlemeleri 12 madde halinde açıkladı. Önerilerini sosyal medya hesabından duyuran Doğru, konunun tarım sektörü açısından önemini DÜNYA’ya değerlendirdi. Tarımdaki en büyük belirsizliğin fiyat, girdi finansmanı ve pazar bulma olarak üç ana noktada ortaya çıktığını belirten Doğru, “Çiftçinin en önemli problemleri bunlar. Bu üç sorunu bir arada çözebilecek en iyi yöntemlerden bir tanesi sözleşmeli tarımdır” dedi. Bu modeldeki en büyük sorunun fiyat değişimleri karşısında çiftçi ve sanayicinin zor durumda kalma olasılığı olduğunu ifade eden Doğru, “Bunu hukuki bir şekilde nasıl düzenleriz, bunlarla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Fakat bu arada sözleşmeli tarımı teşvik etmek için de birtakım öneriler hazırladık” diye konuştu.

SÖZLEŞMELİ TARIMIN 12 MADDELİK YOL HARİTASI

- Sözleşmeli tarımın tarafl arı çiftçi ve ürünü işleyen sanayicidir. Tüccar taraf olmaktan çıkarılmalıdır.

- Sözleşmeli tarımı teşvik etmek için alım garantisi veren sanayiciye, Hazine destekli Sözleşmeli Tarım Ürünü Alım Kredisi kullandırılmalı.

- Sözleşmede belirtilen ürünün tohum veya fidesi ile üretimde kullanılacak gübre alıcı tarafından piyasadaki peşin fiyattan çiftçiye sağlanmalı.

- TARSİM sigortasındaki yüzde 50 devlet desteği DİTAP’a kayıt olan ve sözleşmeli tarım yapan çiftçiler için yüzde 75’e çıkarılmalı.

- Primlerinin alıcı tarafından ödenmesi şartıyla sözleşmeli tarım yapan sanayiciye Alım Fiyatı Sigortası yapılmalı ve devlet primler yüzde 50 desteklemeli.

- Sözleşme hükümlerine aykırı davranan tarafl ar için verilen tüm devlet destekleri cezasıyla tahsil edilmelidir.

- Her iki tarafın da söz konusu bankalarda hesap açması, her türlü sigortacılık ve ödeme işlemlerinin bu bankalar tarafından yapılması şartı, sözleşmede yer almalı.

- Sözleşmeli tarım yapan çiftçiden alınan ürünler stopaj vergisinden muaf olmalıdır.

- Sözleşmeler borsa tescili ile hukuksal bir akit haline getirilmeli ve her iki taraf için de bağlayıcı cezai şartlar içermeli.

- Sözleşmeye konu olan her tarımsal ürün için ürün kalite tanımları yapılmalı ve analiz laboratuvarları belirlenmelidir.

- Yaş meyve ve sebzelerin sözleşmeli tarımında, kalıntı miktarları için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın limitleri baz alınmalı.

- Sözleşmeli tarımda çiftçi ekimden hasada kadar olan her faaliyetini kayıt altına alarak, alıcı tarafa ibraz etmeli.