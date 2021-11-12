Tarımın duayenlerinden Ömer Tömek vefat etti

İZMİR - Süt sığırcılığına yönelik işletmeler için mühendislik, danışmanlık ve projelendirme konularında uzman isimlerden Teta Teknik Kurucusu Ömer Tömek, hayata veda etti. 1945 yılında İzmir’ de dünyaya gelen Ömer Tömek, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nden 1969 yılında mezun oldu. Mezunu olduğu bölümde akademisyen olarak görev aldı. Bu görevini bıraktıktan sonra o zamanın en büyük süt sığırcılığı işletmesini kurup 4 yıl yöneten Doç. Dr. Ömer Tömek, 1989 yılında Teta Teknik Tarım’ı kurdu. Doç Dr. Ömer Tömek’in öncülüğünde Teta Teknik Tarım, ülke çapında ağırlıklı olarak süt sığırcılığına yönelik işletmeler için mühendislik, danışmanlık ve projelendirme konularında uzmanlaştı. Tömek, Teta Ar-Ge ve Eğitim Çiftliği’nde bizzat hayvancılık yapmaya devam etti. Çiftçilerle, bilgi ve deneyimini uzun yıllar paylaşmayı sürdürdü.

Evli ve iki çocuk babası olan Ömer Tömek bir süredir nefes darlığı problemi yaşıyordu. Tömek’in cenazesi Alsancak Hocazede Camii’nde kılınan namazın ardından Çeşme’de toprağa verildi.