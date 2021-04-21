Tarımsal sulamada kısıtlama olmayacak

Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle bu yıl tarımda sulama kısıtlamalarına gidileceğine yönelik haberler endişe yaratsa da beklenenin üzerinde yaşanan yağışlar, endişeleri giderdi. Aydın Valiliği’nin bahsettiği “Kısıtlı Sulama Programı” gibi uygulamalara ihtiyaç duyulmadığı belirtiliyor. Antalya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Nazif Alp, Antalya’nın tarımsal üretim bölgelerinde yaz sezonu için sulamada bir sorun görünmediğini belirtti. Alp, “Antalya’da vahşi sulama yok. Uzun yıllardır damlama sulama sistemine geçildi. Ancak bir an önce kapalı devre sulama sistemine geçmeliyiz” diye konuştu.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe ise, Kumluca’da tarımsal sulamada ivedilikle Kapalı Devre Sulama sistemine geçilmesi gerektiğini ifade etti. Kökçe, ‘’1985’ten bu yana sulama kanallarına bakım yapılmıyor. Bu da su kayıplarına yol açıyor’’ dedi. Kökçe, bölgedeki barajlardaki su seviyesinin istenilen düzeyde olduğunu da sözlerine ekledi.

“Bursa tarımsal üretimde sorun yaşanmayacak”

Bursa’da son 6 aylık yağış miktarının 10 yıllık ortalamanın altında olduğunu kaydeden Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, söz konusu düşüşün bu yıl tarımsal üretimde ürün çıkışları için bir sorun teşkil etmediğini açıkladı. Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, ise DSİ’nin 21. Bölge olarak başlattığı Kısıtlı Sulama Programı’nın tarım arazilerinde vahşi sulama yapılan bölgeler için önemli olduğunu, bu uygulamanın damlama sulama sistemine teşvik amaçlı hayata geçirildiğin söyledi. Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem de, ilçede bulunan dört göletin yaklaşık yüzde 50 dolulukta olduğunu ifade ederek, “Bu yıl tarımda su sorunu yaşayacağımızı düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.

“Biz zaten suyu kısıtlı kullanıyoruz”

Tarımsal sulamada kısıtlama ile ilgili kendilerine bir bilgi gelmediğini kaydeden Ziraat Odaları Diyarbakır İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Cevat Delil, “Biz zaten çiftçilerimize suyun tasarruflu kullanılması ile ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Bölgede teşvikler çok iyi kullanıldı. Vahşi sulama bitti” bilgisini verdi.

“Son iki ayda yağan yağışa aldanmayalım”

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, “Son iki ayda alınan yağışa aldanmamak gerek. Genel anlamda hala sıkıntılı bir yıl bizi bekliyor’’ diye konuştu. Damla sulama ve benzeri basınçlı sulama sistemlerinin su konusunda çok tasarruflu sistemler olduğunu belirten Özen, “Tarım ve Orman Bakanlığı basınçlı sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği veriyor” şeklinde konuştu.

Maraş ve Mersin’de gerekli önlemler alındı

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, bu yıl son zamanlarda artan yağışla Kahramanmaraş’ta kuraklık riskinin olmadığını ifade etti. Çetinkaya: “Yağışların aralıksız 10 gün devam etmesi barajlarımızdaki doluluk oranını yüzde 100’e ulaştırdı” diye konuştu.

Konya Merkez Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, “Ülke genelinde yaşanan kuraklığın etkisini Konya Ovası’nda daha fazla hissediyoruz. Barajlarımız alarm veriyor, önümüzdeki süreçte baraj, gölet ve yer altı sularının su durumuna göre kısıtlamaya gidilebilir” dedi. TZOB Mersin İl Koordinasyon Başkanı ve Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, önümüzdeki yaz sıcak havanın etkisini artırması ile çiftçilerin artan sulama suyu ihtiyacının sağlıklı bir şekilde karşılanabilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi. Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz ise Akdeniz, Yenişehir, Mezitli, Toroslar ilçelerinde yeni sulama sezonunda herhangi bir su kıtlığı sorununun yaşanmasının muhtemel olmadığını bildirdi.

GAP’ta su kısıtlamasına gidilmeyecek

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulamada herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek. DSİ 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Atatürk Baraj Gölü aktif doluluk oranının 29 Mart 2021 tarihi itibariyle yüzde 50.9 olduğunu belirterek, bölge sınırları içinde su kısıtlanmasının uygulanmayacağını bildirdiler.

Sulama suyu kullanımını düşürecek projeler sürüyor

Yüksek tarımsal su kullanım oranlarına sahip Mersin’de yoğun su kullanım oranlarına sahip bölgelerde tasarruf projelerine ağırlık verildi. Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında hayata geçirilecek yeni uygulamada Silifke’deki çeltik üretim alanlarında kullanılan su oranı yüzde 50 düşürülecek. Çeltik tarımında damlama sulama ile su kullanımının dekar başına 800 ile 1000 metreküpe çekilmesi hedefleniyor.