Tariş İncir Birliği’nden 20 milyon liralık yatırım

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Tariş İncir Birliği, pandemi dolayısıyla sağlıklı gıdalara talebin artması yeni yatırım kararı aldı. İncir krokan ve cezerye üretim hattı için 10 milyon liralık yatırım yapmayı planlayan Birlik, Aydın Germencik’teki kolonya fabrikasında 10 milyon TL’lik yatırımla kapasitesini yüzde 100 artırdı.

Pandemiye karşı 80 derece kolonyaların sağladığı hijyen karşısında tüm Türkiye’de kolonya tüketiminin arttığını kaydeden Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, Tariş’in kolonya esanslarının Fransa ve İngiltere’den getirildiğini söyledi. İçinde 13 farklı esans bulunan kolonyanın taklidinin mümkün olmadığını ifade eden Bircan, pandemi ile yurt içi ve yurt dışında yaşanan talep artışı karşısında Aydın Germencik’te 48 bin metrekare alana sahip kolonya fabrikasında 10 milyon TL’lik ilave hat kurulumu ve teknoloji yenileme yatırımı yaptıklarını dile getirdi.

Pandemide incir gibi sağlıklı, doğal gıdalara talebin arttığını belirten Bircan, “Tüm dünya daha doğal beslenmeye başladı. İnsanlar öğle yemeği yemeden akşam yemeğine kadar formunu koruyacak, günlük besin ihtiyacını karşılayacak ve performansını düşürmeyecek ürünler istiyor. Bu talebe bağlı olarak gıda mühendislerimiz titiz bir çalışma yürütüyor. Bu yatırımı yeni sezona, Haziran 2022’ ye yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.