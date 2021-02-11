Tarla ve tezgah fiyatı arasındaki fark önlenmeli

ADANA - Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, herkesin makul ölçülerde kar marjıyla çalışması, pazarlama zincirinin devlet tarafından denetlenmesi, kurala uymayanların cezalandırılması gerektiğini vurguladı.



Çalışan nüfusun yüzde 17’sini bünyesinde barındıran ve aileleriyle birlikte yaklaşık 25 milyona yakın çiftçinin de Türkiye’deki en büyük tüketici grubu olduğunu hatırlatan Doğru, “Hak ettiği emeğinin gerçek karşılığını başka kesimlerin aldığını görmesi çiftçi camiamızı üzüyor” dedi. Yaş meyve ve sebze üreticilerinin hakkını koruyarak, tüketiciye en uygun fiyatlarla ürün sunmak için yapılması gereken düzenlemekler hakkında 9 maddelik öneri sunan Mutlu Doğru, şunları kaydetti:

“Çiftçinin üretim maliyetlerini düşürmek, ucuz girdi ve finansman temini ile üretime destek olmak ve üretimin devamlılığını sağlamak temel hedef olmalı. TARSİM sigortasının yaygınlaşması ve havza bazlı destekleme modelinin tüm ürünler için daha dar kapsamlı uygulanmaya konması gerekir. Yaş meyve ve sebze ticaretinde hal sistemi tarafların da görüşleriyle yeniden değerlendirilmeli. Tüm yaş meyve ve sebzede KDV oranı sıfırlanmalı. Market zincirlerinin; direk çiftçiden aldığı ürünleri rüsum vergisi ve komisyon ödemeden, hale sadece bildirim yaparak paketlemesi, aracı sayısını azaltması ve makul kar oranlarıyla tüketiciye sunması, ancak sözleşmeli üretim modeliyle mümkün olmalı. Market zincirlerinin kar marjı marketlerin keyfi uygulamasına bırakılmamalı. Çiftçilerin birleşerek kooperatifleşmesini teşvik etmek için destek verilmeli. Yaş meyve ve sebze fiyatlarını düşürmek için ithalat yolunu açmak, üretimin sürekliliğine olumsuz yansıyacağından, iç ticaret dengelerine ithalat ile müdahale yapılmamalı. Verimliliği artırmak ve doğru tarımsal verilerin elde edilmesi önceliğimiz olmalı.”