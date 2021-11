TARMAKBİR’e önemli görev

İbrahim ÇİÇEKÇİ

KONYA - ReCAMA hakkında bilgiler veren TARMAKBİR Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal, “Tarım Makinaları Birlikleri Asya ve Pasifik Bölgesel Konseyi (ReCAMA, The Regional Council of Agricultural Machinery Associations in Asia and The Pacific), Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Bölgesi Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP*, The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) Sürdürülebilir Tarımsal Mekanizasyon Merkezi'nin (CSAM*, Centre for Sustainable Agricultural Mechanization) öncü bir projesidir. 2014 yılında Çin'in Wuhan şehrinde, özel sektör tarım makineleri birliklerinin bölgesel bir ağı olarak kurulmuştur. ReCAMA’nın halen Asya ve Pasifik bölgesinde yer alan 15 ülkede faaliyet gösteren 21 üyesi (üye birliği) bulunmaktadır” dedi.

Türk tarımı temsil adına önemli bir sürecin başladığın vurgulayan Başkan Önal, “Başkan yardımcısı olarak dünya tarımına katkılar yapmak için biz de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bir sonraki dönem başkanlık bize geçecek. Orada ülkemizdeki üreticiler için önemli roller üstleneceğiz. Ülkemiz tarım ve tarım makineleri üreticileri için büyük önem arz eden bu görevi en iyi şekilde yapacağız” diye konuştu.

ReCAMA Üyesi birlikler ise şu şekilde: Bangladeş Tarım Makinaları Üreticileri Derneği (AMMAB), Kamboçya Tarımsal İş Makineleri Derneği (AMAC), Çin Tarım Makinaları Distribütörleri Birliği (CAMDA), Çin Tarım Makinaları Üreticileri Birliği (CAAMM), Çin Tarımsal Mekanizasyon Derneği (CAMA), Hindistan Tarım Makinaları Üreticileri Derneği (India AMMA), Endonezya Tarım Makinaları Birliği (ALSINTANI), Moğolistan Bitkisel Ürün Çiftçileri Derneği (AMCF), Malezya, Çiftçi Teşkilatı Kurumu (LPP), Malezya Ulusal Çiftçiler Örgütü (NAFAS), Malezya Tarım Makinaları ve Ekipmanları Derneği (MAGMEA), Nepal Tarım Makinaları Girişimcileri Derneği (NAMEA), Rusya Tarım Makinaları Üreticileri Birliği (Rosagromash), Pakistan Tarım Makinaları ve Aletleri İmalatçıları Derneği, Filipinler Tarım Makinaları Üreticileri ve Distribütörleri Derneği, Sir Lanka, Sri Lanka Tarım Makinaları Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği, Tayland Ziraat Mühendisliği Derneği, Tayland Makine Birliği, Tayland Tarım Makine İmalatçıları Sanayi Kulübü, Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Vietnam Ziraat Mühendisliği Derneği (VSAGE).