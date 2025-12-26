Tarsus OSB’de sürdürülebilir, planlı ve katma değerli hedef

Tarsus OSB Başkan Vekili H. Ruhi Koçak, bölgeyi acele kamulaştırma kararının ardından ivedi şekilde işlemlere başladıklarını belirterek, ön tahsis sözleşmesi ile sanayi parsellerini yatırımcılar ile buluşturduklarını söyledi.

Günümüz itibarıyla bölgede ön tahsisi yapılan alan oranının yüzde 99 seviyesine geldiğini ve yüksek katma değer hedefleyen yatırımların birbiri ardına gerçekleştiğini ileten Koçak, söz konusu yatırımların ardından bölgedeki üretim üsleri arasında lokomotif hâline gelme hedeflerini paylaştı.

“Yerli ve yabancı yatırımcı ilgisi var”

Koçak, “Tarsus OSB’de 139 parsel tahsis edilmiş, 74 parsele yapı inşa ruhsatı, 12 parsele yapı kullanma izni verilmiş ve 9 katılımcıya da işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir. OSB’de tahsis ve yapılaşma süreci süratle devam ederken bacaların tütmeye başladığı görülüyor” ifadesini kullandı.

Tarsus OSB’nin başta cam, otomotiv, makine ve savunma sanayii gibi yüksek katma değerli alanlar olmak üzere gerek yurt dışından gerek yurt içinden gelen yatırımcılar ve yatırımlar sayesinde bölgenin hızlı bir şekilde gelişmesine öncülük ettiğine vurgu yapan Ruhi Koçak, “Tarsus OSB gerek bölge, gerek ülke ve gerekse yabancı firmalardan oluşan yatırımların gözbebeği hâline geldi.

Bölge bulunduğu konum itibarıyla Çukurova Uluslararası Havalimanı, otoyol bağlantısı, Yenice Lojistik Merkezi, Mersin Serbest Bölgesi, Mersin Uluslararası Limanı ve Adana Şakirpaşa Havalimanı’na ulaşma noktasında stratejik bir konumda yer almakla birlikte, stratejik konumda olması nedeniyle yatırımcıların çekim merkezi hâline geldi. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda bölgenin lokomotifi olma yolunda ilerleyen bir OSB’den söz ediyoruz” dedi.

Ruhi Koçak, Tarsus OSB’de atıksu, yağmur suyu ve parsel bağlantıları, elektrik dağıtım merkezleri, su deposu, Berdan Barajı’ndan yaklaşık 10 kilometre mesafeden yapılan su hattı ve aydınlatma işleri başta olmak üzere altyapı hizmetlerinin tamamlandığını ve yatırımcıların hizmetine sunulur hâle geldiğini kaydetti.

Yeşil OSB hedefi var

Sanayide rekabet gücünü ve üretimde verimliliği artırmak amacıyla Yeşil OSB olmayı da hedefleyen Tarsus OSB’de, tüm imkânlarla sanayicilerin ve üreticilerin yanında olarak Türkiye’nin kalkınması noktasında çalışmaların aralıksız sürdürüleceğine atıfta bulunan Tarsus OSB Başkan Vekili H. Ruhi Koçak, “Tarsus OSB, bulunduğu bölgenin lokomotifi hâline gelmeye bir adım daha atarak yatırımlarını artırmasına ilave, yatırımcıların da gözdesi olmaya devam edecek. Ülkemize katma değer sağlayıp yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlama hedefimiz bulunuyor” diye konuştu.