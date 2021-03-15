Tarsus Ticaret Borsası, 69’uncu yaşını kutluyor

MERSİN - Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya 1951 yılında 80 metrekarede başlayan borsa faaliyetlerinin günümüzde 30 bin metrekarelik alanda devam ettiğini belirterek, şunları söyledi: 1926 yılında 3 yıl gibi bir faaliyetin ardından kapanan Tarsus Ticaret Borsası, 9 Ağustos 1951’de sanayici Bekir Tısoğlu, Hilmi Seçkin, Kamil Dirlik, Tevfik Öktem, Abdullah Öktem, Lütfü Arman, Hasan Karamehmet, Kasım Ekenler, Suphi Sabah, Musatafa Münif Tan ve Hakkı Ekincioğlu’ndan oluşan mütevelli heyeti çalışmaları ile, 15 Mart 1952 de 5590 sayılı kanunla kurulan ilk borsa olarak faaliyetine başladı. O yıllarda 80 metrelik bir oda içinde faaliyetine başlayan ve bugün 30 bin metrekarelik alanda hizmetini yürüten Tarsus Ticaret Borsası’nın kuruluşunda, hizmetlerinde emeği geçenleri saygı ve minnetle yad ediyoruz. 69 yıl sonra bugünde, yarında aynı ruh, aynı heyecanla, ‘Güçlü Türkiye ve Güçlü Ekonomi İçin, Üretim, İstihdam ve İhracat Hedefimizdir’ sloganımızla çalışmaya devam ediyoruz.”