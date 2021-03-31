Taşyaran Vadisi Tabiat Parkında çevre düzenleme ve peyzaj işi ihale edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Uşak Şube Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde bulunan Taşyaran Vadisi Tabiat Parkında Çevre Düzenleme ve Peyzaj Donatıları Yapımı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

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