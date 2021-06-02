Tat Bakliyat, iki yeni fabrikasını devreye alacak

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Memişoğlu Grup bünyesinde günlük 3 bin ton bakliyat ve hububat üretimi yapan Tat Bakliyat, Mersin Tarsus OSB’de bulgur ve mercimek fabrikalarını bu ay devreye almaya hazırlanıyor. Tat Bakliyat Genel Müdürü Tuba Memiş, 15 milyon dolarlık yatırım yaptıkları ikinci bulgur ve mercimek fabrikalarıyla günlük bakliyat üretim kapasitelerinin 490 ton artacağını söyledi. Bu tesislerle birlikte lisanlı depolarını da faaliyete alacaklarını açıklayan Memiş, “Yeni fabrikalarımızla günlük mercimek üretim kapasitemiz 250 tondan 500 tona, günlük bulgur üretim kapasitemiz 240 tondan 480 tona çıkacak. Özellikle bulgurda Türkiye’nin en büyük kapasiteli üreticisi olmayı hedefl iyoruz. 2 fabrikamızla bulgur ve mercimekte üretim kapasitemiz yüzde 100 artacak” dedi.

Hazır çorba grubuna 11 ürün ekleyecek

82 ülkedeki dağıtım ağı bulunan Tat Bakliyat, ürün portföyünü geliştirmeye devam ediyor. Konvansiyonel 65 farklı bakliyat çeşidini işleyip paketleyerek yurt içi ve yurt dışı pazarlara ulaştıran firma, organik bakliyat, bakliyat unu, chia ve keten tohumu gibi katma değerli ürün çeşitlerini portföyüne ekledikten sonra şimdi de hazır çorba grubundaki çeşit sayısını artırmak için Ar-Ge’ye başladı. Tat markasıyla 1994 yılından beridir hazır çorba grubunda üretim yaptıklarını söyleyen Memiş, bu grupta da ürün gamını büyüteceklerini belirtti. İlk etapta ana hazır çorba grubuna 6 çeşit, yöresel hazır çorba grubuna da 5 çeşit ekleyeceklerini aktaran Memiş, “Ana çorba grubumuza ilk etapta domates, kremalı sebze, mantar, tarhana, işkembe çorbalarını ekleyeceğiz. Ayrıca Anadolu topraklarına özgü yöresel 5 yeni hazır çorba çeşidi de ürün gamımızda yer alacak. Yöresel çorba grubumuz için alaca, gedime, düğün, tutamaç, kafkas çorbalarında Ar-Ge çalışmalarının sonuna geldik” dedi.

2 milyon TL yatırımla kapasiteyi artırdı

Öte yandan 2 milyon liralık yeni makine yatırımlarıyla kapasitelerini artırdıklarını söyleyen Memiş, yeni hazır çorba çeşitlerini piyasaya sunduktan sonra pazar paylarını artırmak için farklı stratejiler geliştirdiklerini ifade etti. Memiş, “İhracata yönelik olarak özellikle yöresel çorba çeşitlerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz. Bu alanda Rusya ve Azerbaycan’daki yöresel çorba çeşitlerini de ürün çeşitlerimiz arasına ekleyip dış pazarlarımıza yönelik yeni ürünler geliştirmeyi hedefl iyoruz. Ayrıca ev dışı tüketim sektörü için özel ambalajlar tasarlıyoruz” diye konuştu.