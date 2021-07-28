Tatar kimya devi Gebkim’e yatırım yapıyor

KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’un başkanlığında geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Kocaeli-Gebze Kimya İhtisas OSB (GEBKİM) Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve Tatneft Genel Müdürü Nail Maganov, GEBKİM’te gerçekleşecek tesis yatırımı için ön anlaşma imzalamıştı. Tatneft yatırımıyla Orta Asya coğrafyasından daha çok yatırımın gelmesi bekleniyordu ve beklenen yatırımlar gelmeye başladı.

GEBKİM, RF Tataristan Cumhuriyeti Ticaret Bürosu Başkanı Ramil Mavlyutov ile Özbekistan’ın kimya şirketi Uzkimyosanoat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Jubarek Mirzamahmudov’u beraberlerindeki heyetle ağırladı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ziyarette GEBKİM’in faaliyet alanı ve imkânlarının yanı sıra GEBKİM Anaokulu ve GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni de inceleyen heyetler, ziyaretten olumlu düşüncelerle ayrıldı.

GEBKİM şirketlerinden 600 milyon dolar değerinde ihracat

GEBKİM’in ilk kimya ihtisas OSB’si olarak öne çıktığını belirten GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si olarak alanında güçlü kimya üreticilerine ev sahipliği yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl bünyemizde bulunan şirketler 600 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiler. GEBKİM, kimya üreticilerini bir araya toplayarak birbirinden beslenen, lojistik sorununun ortadan kalktığı bir ekosistem oluşturuyor. Bu durum daha çok şirketin üretim sahası olarak GEBKİM’i seçmesini sağlıyor” dedi.

Uzkimyosanoat, Özbekistan’ın önemli kimya üreticileri arasında yer alıyor. Sovyetler Birliği döneminde devlet girişimiyle kurulan kimya şirketlerini tek bir çatı altında toplayan Uzkimyosanoat lojistikten, hammadde üretimine geniş bir alanda faaliyet gösteriyor. Şirketin ürettiği hammadde ve kimya ürünleri arasında; altın ve diğer metallerin madenciliğinde kullanılan kimyasallar, organik kimyasallar, fiberler ve polimer materyaller ve tarım kimyasalları bulunuyor. Ayrıca, Uzkimyosanoat 170 kadar kimyasalın üretimini kendi bünyesinde gerçekleştirebiliyor.

Uzkimyosanoat heyetinin GEBKİM’deki düzeni ve ekosisteminin bir benzerini kendi ülkelerinde kurmak istediklerini söyleyen Vefa İbrahim Aracı, “Uzkimyosanoat çevresinde GEBKİM’i rol model alacak, aynı ekosistemi kendi ülkelerinde yaşatabilecekleri bir proje hayata geçirmek isteniyor. Bu amaçla bir heyet Özbekistan’ı ziyaret edecek” ifadesini kullandı.