Tatile rağmen en yüksek ihracat değerine ulaştık

Belma A.ÖZGEN

En yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaşıldığını belirten Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre Temmuz ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 oranında artışla 20 milyar 93 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Avrupa’da tatil dönemi ve üretim durgunluğu olmasına rağmen en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaşılmasını olumlu değerlendirdiklerini söyleyen Ayhan Zeytinoğlu, temmuz ayında en fazla ihracat yapılan beş ülkeyi ise sırası ile Almanya, İtalya, ABD, Irak ve İngiltere olarak sıraladı.

Vergi artışları ve zamlar, yükselişte etkili oldu

Baz etkisiyle sekiz aydır düşüş eğiliminde olan enflasyonun, beklendiği gibi yeniden yükselişe geçtiğini söyleyen Ayhan Zeytinoğlu, enflasyondaki yükselişte; son dönemde yapılan vergi artışları, asgari ücret zammı ve kur geçişkenliğinin etkili olduğunu belirtti. TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon oranlarına göre, TÜFE’nin aylık yüzde 9.49 artarak yıllık yüzde 47.83’e, ÜFE’nin ise aylık yüzde 8.23 artarak yıllık yüzde 44.50’ye yükseldiğini söyleyen Zeytinoğlu, “TÜFE'de aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana harcama grubu akaryakıt fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak yüzde 17,75 ile ulaştırma oldu. ÜFE'de ise imalat endeksi aylık yüzde 9,26 ile ÜFE'deki aylık genel artışın üzerinde gerçekleşti. Ana sanayi grubu olarak baktığımızda aylık en yüksek artış, sermaye malında yüzde 11,67 olarak gerçekleşti” dedi.