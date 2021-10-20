TAYSAD, performans yönetim sistemleriyle kuruma bağlılığı artırıyor

KOCAELİ - Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam, “Doğru performans yönetimi, çalışanlarımızı geliştirip kuruma bağlılığı artırırken, tüm ekibin aynı üst amaç için çabalamasını sağlar” dedi.

TAYSAD Başkanı Albert Saydam açılış konuşmasında, Türkiye’nin ortaya koyduğu kalite, nitelikli iş gücü ve uzmanlığıyla, dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden biri olduğuna vurgu yaparak, bu başarının arkasında, rekabetçilik üzerine kurgulanmış otomotiv tedarik zincirinin olduğunu söyledi. Saydam, son yıllarda yaşanan gelişmelerin, performans yönetim sistemlerinin de çağa uygun hale getirilmesini zorunlu kıldığını belirtti.

Teknolojide yıkıcı dönüşümler yaşanıyor

İş yaşamında gerek çalışanların gerekse iş sonuçlarının performansının ölçülmesinin hep öncelikli konular olduğunu belirten Saydam, “Organizasyonlarımız daha çevik ve yalın hale geliyor, teknolojide yıkıcı dönüşümler yaşıyoruz. Yeni neslin iş hayatından yepyeni ve farklı beklentileri var.” diye konuştu. Akıllı araçların, dijital tekniklerin ve yeşil teknolojilerin otomotiv sektörünün sürdürülebilirliğinde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Saydam, “Elektrifikasyon, otonom ve bağlantılı araçlar ve bu araçlar için sunulacak servis hizmetleri, otomotiv sektörünün mega trendleri olarak görülüyor. Bu trendlerle şekillenen süreçte, biz de TAYSAD olarak üyelerimize, ‘Akıllı, Çevreci ve Sürdürülebilir Çözümler’ sloganımızla destek olmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı. Nitelikli çalışanları elde tutmanın olmazsa olmaz koşullarından birinin performans yönetimi olduğunu vurgulayan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Özdemirci, “Bir kurumda çalışanlar sadece kıdemle yükseliyorsa, 20’li yaşlardaki nitelikli çalışanlar bunu net bir şekilde görür. İşte çalışan bunu algıladığı zaman başka yere gider, gidemeyen ise farklı bir alternatif bulamadığı için kalır. İçeride kalanların motivasyonunu da çok ciddi bir şekilde etkiler”dedi.

Sosyal medyanın insan yaşantısı üzerindeki etkisinin çok sıklıkla araştırıldığını belirten Kuzey Gelişim Kurucu Ortağı ve Uzman Psikolog Aslı Taş Kayabaş, “Sosyal medyada paylaştığınız bir içeriğin anında etkileşimini alıyoruz. Ben eğer orada bir yanlış yaptıysam anında tepkiyi görüyor ya da çok beğenilen bir şey paylaştıysam anında övgümü alıyorum. İnsan davranışları, beklentileri bu şekilde değişirken kurumlardaki yıllık performans sistemlerinin işe yaramadığını fark etmemiz gerekir” açıklamasını yaptı. Kayabaş, tüm bu gelişmeler ışığında, performans sistemleri kurarken, anlık geri bildirimi olanaklı kılmak gerektiğine dikkat çekti.