TAYSAD, teknolojik dönüşümü merkeze alıyor

KOCAELİ - Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), “Elektrikli Araçlar Günü” etkinliğiyle dünya genelinde elektrifikasyon süreci kapsamında yaşanan gelişmeleri ele aldı. Alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı organizasyonda, dünya genelinde otomotiv sektöründe yaşanan elektrifikasyon sürecinin tedarik sektörüne yönelik yansımaları, bu durumun yarattığı riskler ve fırsatlar değerlendirildi.

Sektördeki teknolojik dönüşümü merkeze koyduklarını belirten TAYSAD Başkanı Albert Saydam, “Akıllı, Çevreci, Sürdürülebilir Çözümler” sloganıyla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Tüm çalışmalarımızda, sektördeki teknolojik dönüşümü merkeze koyuyoruz ve bunu sadece anlatmakla kalmıyor, üyelerimizin yeni teknolojilere dokunmalarını ve incelemelerini sağlıyoruz. Böylece tüm üyelerimizin elektrifikasyon sürecini içselleştirmelerini istiyoruz” dedi.

Elektrifikasyonun beklenenden daha hızlı pazara gireceğini söyleyen TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berke Ercan, “Türk otomotiv tedarik sanayi olarak, önümüzde fırsatlar ve riskler var. Eğer tedarik sanayi elektrifikasyon ve otonom konusunda hareketlenmezse, Türkiye’deki araç üreticilerinin ürettiği araçlardaki yaklaşık yüzde 70-80 aralığındaki yerli parça oranının, yüzde 20’lere kadar düşme riski var. Hem tedarik sanayi için hem de otomotiv ana sanayi için bu çok ciddi bir sıkıntı. O yüzden TAYSAD ve Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) çok yakın işbirliği içerisinde” diye konuştu.

Otomotiv ekosistemi yeniden yapılanmalı

Elektrifikasyon sürecinin dünya genelindeki gelişimi ve bu durumun tedarik sanayine etkileri hakkında bilgi veren Arsan Danışmanlık kurucu ortağı Yalçın Arsan, “Bu konu otomotivle sınırlı olmayan global bir dinamik. Tüm otomotiv ekosisteminin elektrikli araçları üretmek, dağıtmak, satmak ve hizmet vermek amaçlı olarak yeniden yapılanması gerek. Fabrikalar revize oluyor ve Ar-Ge bütçelerinin harcandığı yerler değişiyor” ifadesini kullandı.

Elektrikli araç maliyetinin en önemli öğesi olan batarya fiyatlarına değinen Arsan, “Bu konudaki gelişimi yakından izleyen uzman ve akademisyenler, batarya fiyatının kilowatt-saat başına 100 dolar altına indiği an, elektrikli oto ile içten yanmalı motora sahip araçlar arasındaki maliyet makasının tamamen kapanmış olacağını, yani üretim maliyetlerinin eşitlenmiş olacağını var sayıyor. 2017’de yaklaşık 800 dolarları konuşurken, bugün bu rakam 140 dolarlarda” dedi.

Ford Otosan Satın Alma Genel Müdür Yardımcısı Murat Senir ise, “Fırsatları görüp, girişimci düşünce tarzıyla dönüşümü başlatmalıyız. Orijinal Ekipman Üreticisi (OEM)’lerin bu teknolojiye, kapasiteye ve yetkinliğe ihtiyacı var. Değer yaratmaya, ekosistemimizi büyütmeye, dünyadaki yerimizi yukarıya doğru çekmeye devam etmeliyiz” diye konuştu.