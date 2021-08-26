TAYSAD’ın “İş Mükemmelliği Projesi” ile yılda 16,5 milyon TL’lik iyileşme sağlandı

Ticaret Bakanlığı’nın da Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Tebliği (Ur-Ge) kapsamında desteklediği projenin ikinci etabında katılımcı firmalar, toplam 16,5 milyon TL tutarında iyileşme sağladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, katılımcı firmaların projeden gün geçtikçe daha fazla fayda sağlamaya başladığını belirtti.

Ocak 2020’de başlatılan projenin birinci ve ikinci etabında, katılımcı firmaların toplamda 16,5 milyon TL tutarında iyileşme sağladığı aktarıldı. Katılımcı firmaların projeden sağladığı faydanın önemine dikkat çeken TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, “Katılımcı firmalar projeden gün geçtikçe daha fazla fayda sağlıyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Elde edilen sonucun diğer üyelerimize de örnek teşkil edeceğini umut ediyorum” diye konuştu.

Toplantıya katılan Ticaret Bakanlığı İhracat Uzmanı Zeynep Sezen, projenin kümelenme projeleri açısından emsal teşkil ettiğinin altını çizerek, “UR-GE projeleri uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi tebliği çerçevesinde yürütülen projelerdir” açıklamasını yaptı. Sezen, “Firmalarımızın küçüklü büyüklü bir araya gelerek kümelenme mantığı çerçevesinde rekabetçilik gücünü artırarak kendilerini geliştirmelerini hedefliyoruz” dedi. Proje kapsamında TAYSAD çatısı altında otomotiv sektörü kümesi oluşturulduğunu ve kümelenme mantığının bu projede şekil bulduğunu vurgulayan Sezen, çalışmada yer alan firmaların birbirleriyle olan etkileşimini görmekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Üçüncü faz sonunda hedef 25 milyon TL

TAYSAD İş Mükemmelliği Ur-Ge Grup 3 Projesi’nin uygulama çalışmalarını yürüten ve proje hakkında bilgi veren İdealkoç Genel Müdürü Ömer Faruk Tezcan ise, “Pandemi dönemine denk gelen bu proje bizlere insanların istediklerinde her şeyi başarabildiğini gösterdi” diye konuştu. Projenin şirketlere sağladığı ekonomik faydaya da değinen Tezcan, “2020 Ocak ayında başlayan Grup 3 projemizde TAYSAD üyesi 10 firma, pandemiye karşın projenin birinci ve ikinci fazında yaptıkları çalışmalarıyla 16,5 milyon TL’lik kazanç elde etti. Üçüncü faz sonunda bu kazancın 25 milyon TL’ye ulaşacağına inanıyorum” açıklamasını yaptı.