TCDD 182 işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, daimi statüde 182 işçi alacak.

Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 20-24 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinden sadece birine müracaat edebilecek.

İŞKUR tarafından bildirilen nihai listede yer alan adayların, sözlü sınava katılmak için istenilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1’er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilen tarihler arasında, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İşçi ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No: 2050 Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim etmeleri gerekmektedir.

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