Techxtile Start-Up Challenge’ta eğitimler başladı

Takip Et

BURSA (DÜNYA) Tekstil ve hazır giyim sektöründe Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaştırılmasının ve sonuçlarının ticarileştirilmesi hedefiyle Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen TechXtile Start-Up Challenge’ta başvuruların tamamlanmasıyla birlikte eğitim süreci başladı. İnovasyon kültürünün yurt geneline ve tabana yayılmasına büyük katkı sağlayan ve sektör temsilcileri tarafından büyük ilgi gören projenin 2 gün süren ve çevrim içi gerçekleştirilen ‘Girişimcilik ve İnovasyon’ konulu genel girişimcilik eğitimlerinde, TechXtile Proje Koordinatörü Ufuk Batum önemli bilgiler paylaştı.

“Girişimcilerimiz UTİB ile emin ellerde”

Girişimcilik ekosisteminde tek doğru olmadığını, ancak ortaya konulan fikri ürüne dönüştürmenin de zor olmadığını belirten Ufuk Batum, “TechXtile Start Up Challenge programı, girişimcilerin neler konuştuğu ve hangi alanlara yöneldiği hakkında adayların bilgi sahibi olmasını sağlarken aynı zamanda farklı bakış açılarını ve yenilikçi iş modellerini aynı platformada buluşturmaya da imkân sağlıyor. 30 binden fazla girişimci ile bir araya gelmiş ve 4 binin üzerinde Start-Up’a mentörlük yapmış biri olarak açıkça belirtebilirim ki; girişimcilerimiz UTİB ile emin ellerde. Her zaman girişimciyi düşünen ve her zaman daha iyisini isteyen bir ekibe sahibiz” ifadelerini kullandı. TechXtile Start-Up Challenge’a katılan girişimci adayların soru ve cevapları ile devam eden programda adaylar, deneyimlerini ve merak ettiklerini diğer adaylarla paylaşma fırsatı yakaladı. TechXtile 2021 Scale-Up kategori ikincisi MYTH.Aİ Kurucusu Özgecan Üstgül de, yatırım sunumu hazırlamada dikkat edilmesi gereken detaylar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.