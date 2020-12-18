Techxtile Start-Up'ta zafer kadınların

ESRA ÖZARFAT-BURSA

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) düzenlediği Techxtile Start-Up Challenge’da girişimcilere ödül yağdı. Açılış konuşmasını UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin’in ve Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkan Yardımcısı Şenol Şankaya’nın yaptığı programa Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay katıldı.

Proje ile bir girişimcilik ekosistemi kazandırmayı amaçladıklarını kaydeden Pınar Taşdelen Engin, Techxtile Start-Up Challenge’da 10 aylık maratonun sonunda sadece dereceye girenlerin değil, tüm katılımcıların kazandığını söyledi. Bu yıl ilk kez kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla özel bir ödül verdiklerini belirten Engin, “B174 projenin 64’ü kadın girişimcilerimizden geldi” dedi. UHKİB Başkan Yardımcısı Şenol Şankaya da yaptıkları işbirlikleriyle girişimciliği geliştirecek bir hub oluşturmayı hedefl ediklerini vurguladı.

“Yaşanan değişim Türkiye’ye fırsatlar sunuyor”

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay teknoloji ve Ar-Ge’ye yatırım yapma bilincinin geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi. Turagay, “Türkiye’de Ar-Ge Yatırımlarının GSYH’ye oranı 2019'da yüzde 1,06 oldu. 2023 hedefi miz ise yüzde 3. Başarılı olmamız için Ar-Ge’ye teknolojiye ve inovasyona kesinlikle yatırım yapmalıyız” diye konuştu. Techxtile Start-Up Challenge’ın birlikte yaratılan sinerji olduğuna değinen TİM Başkanı İsmail Gülle ise “Bu ülkenin geleceğine inanıyoruz. Girişimci kardeşlerimizin projelerinin değer bularak sermaye ile birleşmesini, ülkemize fayda getirecek işlere vesile olmasını diliyorum” değerlendirmesini yaptı. Pandeminin tüm dünyaya yayılmasının ezberleri bozan yeni bir dönemi de yaşattığını belirten Bursa Ticaret ve Sanayi OdasıBaşkanı İbrahim Burkay da, yaşanan değişimin Türkiye’ye fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.

Tekstil İnovasyon Ligi’ni Bursalı kazandı

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi’nde finale kalan Türkiye’nin önde gelen 9 firması jüri tarafından ödüllendirildi. Bursalı, 7. Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi’nin şampiyonu oldu. Techxtile Start-Up Challenge Kurumsal kategorisinde ise bu kez Ar-Ge Merkezleri yarıştı. Polyteks Ar-Ge Merkezi “Biyobozunur Yıkanabilir Antiviral Maske” projesi ile birinci olurken, ikinciliği “Ev Tekstilinde Koku Absorblayıcı Hava Temizleyici Teknik Tekstil Kumaşları” projesiyle Berteks Ar-Ge Merkezi, “YSMGUARD” projesiyle de Yeşim Tekstil Ar-Ge Merkezi üçüncülüğü kazandı. “Zeytin Çekirdeği Atığı Prinadan Elde Edilen, Doğayı Koruyan Biyopolimer ile Sürdürülebilir Tekstil Ürünleri ve Bitkisel Deri Üretimi” projesiyle Duygu Yılmaz bireysel kategoride ipi göğüsledi. “Wearebasics” projesiyle Cansu Yanık ve Ceren Danış ikinciliği, “Modafabrik” projesiyle Sait Yılmaz ve “Smarttex360” projesiyle Selçuk Şireci üçüncülüğü elde etti. Bu yıl ilk kez kadın girişimciler için konulan özel ödül ise Cansu Yanık ve Ceren Danış'a verildi.