Tedarik sanayiinde verimlilik için TOSB Veri Merkezi kurulacak

KOCAELİ - Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (TOSB) 4’üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı yaptı. OSB bünyesinde yatırımların birçok koldan sürdüğünü vurgulayan TOSB Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, “Arsa yatırımı yapmak istemeyen, ülkemizde otomotiv sektörüne yatırım talebinde bulunan global sermayeli firmaların, yatırım yapmasının önünü açarak otomotiv sektörüne destek oluşturmayı hedefliyoruz” dedi. Ayrıca bir veri merkezi de oluşturmak istediklerini belirten Dudaroğlu, “Üyelerimizin münferit olarak yaptıkları lisans, donanım, enerji ve iklimlendirme sistemi yatırımlarını, TOSB Veri Merkezi ile konsolide ederek maliyet avantajı sağlamayı, ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını ve teknoloji israfının önlenmesini amaçlıyoruz” dedi.