Tedarikçinim’den satın almaya 5 adımda tamamlama çözümü

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - B2B & B2C modüllü online ihale ve talep toplama portalı olarak geliştirilen Tedarikçinim, sanayi, medikal ve turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların satın alma birimleri başta olmak üzere üretici ve tedarikçi firmaların en önemli online çözüm ortaklarından biri olmayı hedefliyor. İnternet altyapısı üzerinde test faaliyetlerine başladıklarını ve Ar-Ge sürecinde satın alma birimlerinin yaşadığı maliyet ve iş kayıplarını minimalize edecek bir sistem kurduklarını kaydeden Tedarikçinim Genel Müdürü İbrahim Şahindal, ihaleci, tedarikçi ve gold olmak üzere 3 farklı modülde hizmet verdiklerini dile getirdi.

İhaleci modüllerinin tüm sektörler için ücretsiz olduğunu ifade eden Şahindal, “Öncelikli hedefimiz Türkiye genelindeki organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin buluşacağı en büyük online tedarikçi ağını kurmak. Yaklaşık 3 aylık bir süre içinde ağırlıklı olarak hırdavat sektöründen olmakla birlikte 37 aktif kurumsal üye sayısına ulaştık, büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Hızlı tedarik avantajı sunuyor

İbrahim Şahindal, portallarının kurum içi satın alma prosedürlerinde sağladığı ürün eşleştirme ve lokasyon serbestliği kurum dışı satın alma avantajları ile rakiplerinden ayrıştığını ifade etti. Yaptıkları geliştirmeler ile portal kullanıcılarının satış kanallarını artırarak daha fazla işlem kapasitesine eriştiğini dile getiren Şahindal, “Satın alma personelleri ürün/hizmet arayışını ya mevcut tedarikçisinden karşılıyor ya da internetten tedarikçiye ulaşıyor. Topladığı teklifl eri revize ederek maliyeti düşürmeye uğraşıyor. Bu durum zaman kaybı ve üretimin aksama riskini ortaya çıkarıyor. Portalımız; üretici ve tedarikçi firmalara hem alternatif müşteri ağı sunmak hem de zaman ve maliyet tasarrufu ile satış kanallarını artırmak için geliştirildi. Portalımız üzerindeki tüm satın alma işlemlerini 5 adımda tamamlayabiliyorsunuz” diye konuştu.