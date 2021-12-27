Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 9'u öğretim görevlisi, 9'u araştırma görevlisi olmak üzere 18 akademik personel alacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 9'u öğretim görevlisi, 9'u araştırma görevlisi olmak üzere 18 akademik personel alacak.
Alıma ilişkin başvurular 27 Aralık 2021-10 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak. 17 Ocak 2022'de yapılacak ön değerlendirmenin ardından sınav ise 25 Ocak 2022'de yapılacak. Sınav sonuçları 28 Ocak 2022'de adaylarla paylaşılacak.