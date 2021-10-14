“Teklif kesinlikle yasalaşmamalı”

BURSA (DÜNYA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifiyle; Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyan tarihlerinin bir ay öne çekileceğini söyleyen Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Doğan Yılmaz, duruma tepki gösterdi.

Kanunun bu şekilde yasalaşmaması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, “Bu ciddi bir krizin kaynağı olacaktır. Zaten bir ayda 17 ayrı beyan ve bildirim vermekte olan mali müşavirler, çalışamaz hale getirilecektir. Mevcut haliyle bile yetiştirilmekte zorlanılan beyanların, süresinden önce verilmesi yanlış ve uygulanamaz bir karardır” dedi. Yılmaz, üst birlikleri TÜRMOB tarafından yapılan ve Türkiye genelinde SMMM ve YMM Oda başkanlarının imzaladığı yazılı açıklamayı kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada: “TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin kabul edilmesiyle Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyanlarının verilme tarihleri bir ay öne çekilmiştir. Dördüncü dönem geçici vergi beyannamesinin verilmesinin kaldırılması son derece yerinde bir karar olmasına karşın, yıllık beyanname verme sürelerinin bir ay öne çekilmesi son derece yanlış ve uygulanamaz bir karardır. Bir ayda 17 tane beyan ve bildirim vermekte olan mali müşavirler artık bunları yetiştiremez duruma gelmiştir.”

“Kamunun almış olduğu tüm kararları mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler sahada uygulayıcısı olarak hayata geçirmektedirler. Mevcut sürelerde bile yetiştirilmekte zorlanılan Gelir ve Kurumlar Vergisi beyanlarını mali müşavirlerin bir ay önce verme gücü ve takati kalmamıştır. Komisyondan geçen teklif aynı şekilde yasalaşırsa, dönem sonu işlemlerinin iki aylık süreler içinde sorunsuz şekilde tamamlanması ve mali tabloların doğru şekilde hazırlanması imkanı bulunmamaktadır. Şirketlerin genel kurullarında kar üzerinden alacağı ve benzeri kararları uygulamada pek çok sorunu beraberinde getirecektir” denildi.