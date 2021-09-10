TEKNOFEST Savaşan İHA Şampiyonu BTÜ ÖZTÜRK

BURSA (DÜNYA) - Savaşan İHA Yarışmaları, katılan takımların yerine getirmesi gereken; otonom kalkış-uçuş-iniş ve kilitlenme gibi özellikleriyle geleceğin savaş teknolojilerini içermesi bakımından dünya genelinde bu alanda gerçekleştirilen en zorlu yarışmalardan biri olarak kabul ediliyor. Bursa Yunuseli Havaalanında 6-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Döner Kanat Kategorisine bu yıl 139 takım başvurdu. Kritik Tasarım Raporu aşamasını geçebilen 27 takım Yunuseli Havaalanındaki yarışma finallerine katılım hakkı elde ederken 13 takım teknik test ve yeterlilikleri geçerek uçuş gerçekleştirdi. Yedi raund üzerinden düzenlenen yarışmada takımlar aynı anda havalanarak birbirlerine kilitlenmeye çalıştılar. Kritik Tasarım Raporunu da 100 tam puan ile birinci sırada geçen Bursa Teknik Üniversitesi ÖZTÜRK Takımı, başarılı otonom kalkış, uçuş ve inişleriyle 7 raund sonunda şampiyon oldu.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yasin Çelik’in kaptanlığını yürüttüğü BTÜ ÖZTÜRK takımında; Elektrik Elektronik Mühendisliği’nden Abdullah Çakıroğlu, Eray Karataş, Eren Kaytancılar ve Cemal Şimşek, Mekatronik Mühendisliği Bölümünden Furkan Işıkay, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden Mehmet Kürşat Terzi yer aldı. Takım kaptanı Yasin Çelik, Savaşan İHA yarışmasında oldukça zorlu ve mücadeleci ekiplerin bulunduğunu belirterek; “Hava şartlarının zaman zaman bozmasına, rüzgar ve yağmura rağmen ekibimiz bir çok senaryoya hazırlıklıydı ve elimizden gelenin en iyisini yaptık. Yedi raundun sonunda en fazla puan toplayan takım olarak şampiyon olduk. Yarışma alanında büyümek çok önemlidir. Altı ay boyunca çalıştığınız bir proje için beş günlük zorlu bir mücadeleye giriyorsunuz ve burada da yoğun emek göstermek zorundasınız. Yarışma alanında karşılaşılan tüm problemleri ve şanssızlıkları büyük bir olgunlukla çözen ve şampiyonluğa ulaşan takım arkadaşlarıma, danışman hocamız Doç. Dr. Gökay Bayrak’a, bizlere desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Arif Karademir olmak üzere tüm üniversite personeline çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Milli teknoloji hamlesine destek

Şampiyon ÖZTÜRK takımının akademik danışmanlığını yürüten BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Gökay Bayrak, öğrencilere lisans eğitimleri boyunca laboratuvarlarda uygulamalı dersler ve sanayi odaklı projeler ile eğitim verdiklerini dile getirdi. Doç. Dr. Bayrak açıklamasında; “Ülkemizin milli teknoloji hamlesine uygun olarak stratejik alanlarda ihtiyaç duyulan insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST Savaşan İHA kategorisinde yarışan BTÜ ÖZTÜRK takımımızdaki öğrencilerimiz henüz 2. ve 3. sınıfta olmalarına rağmen, yoğun ve disiplinli bir çalışma ile oldukça zor bir kategoride çok güzel bir sonuca imza attılar. Geliştirdikleri savaşan İHA’nın mekanik tasarım, yazılım ve test aşamalarında önemli çalışmalar yaparak, özgün bir yer istasyonu yazılımını da başarı ile geliştirdiler. Ülkemiz savunma sanayisi açısından kritik öneme sahip bu teknolojilerin geliştirilmesinde öğrencilerimizin şimdiden yer alması, üniversitemizin ve ülkemizin geleceği açısından bizleri de heyecanlandırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Başkanımız Alinur Aktaş’ın da destekleriyle Yunuseli Havaalanında düzenlenen organizasyon kapsamında önümüzdeki hafta 13-18 Eylül tarihleri arasında İnsansız Hava Araçları Yarışmaları gerçekleştirilecek. Sabit kanat, döner kanat ve serbest kategoride düzenlenecek yarışmalarda Bursa Teknik Üniversitesinden 6 takım daha derece için yarışacak.