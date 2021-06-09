Teknoloji üreten sanayiciler, Eskişehir’de buluştu

Ayşe KAYTAN UÇAK

ESKİŞEHİR - Türkiye’nin havacılık, savunma ve makine sanayindeki gücünü ortaya koyacak olan ve ilk kez düzenlenen Eskişehir Endüstri Fuarı, Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Merkezi’nde açıldı. Savunma Sanayii Başkanlığının desteği, Eskişehir Ticaret Odası (ETO), Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve TÜYAP işbirliğinde gerçekleşen fuar, 12 Haziran’a kadar açık olacak. 22 ülkeden 105 firmanın yer aldığı organizasyonda ayrıca 250’nin üzerinde ikili iş görüşmesinin yapılması hedefleniyor.

İmalat ve makine sanayi şirketlerinin ürünlerinin tanıtıldığı fuarda, STM Savunma Teknolojileri, ASELSAN, TAİ, TEİ, Roketsan, Havelsan ve Aspilsan Enerji de stant açarak yerli ve milli teknolojilere ilişkin yeni ürünlerini sergiliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Eskişehir’in demiryolu, savunma sanayii, beyaz eşya, otomotiv, tuğla ve seramik sektörünün merkezi konumunda olduğunu söyledi. Türkiye’deki sanayi alanlarının yatırımcıların dikkatini çekmeye başladığını belirten Büyükdede, bu kapsamda sanayi alanlarını ve sanayi karakterlerini değiştirmeye gayret ettiklerini ifade etti.

“2020’de yer tahsisi ve yatırımcı rekoru kırdık”

Eskişehir OSB olarak, 2020 yılında hem tahsis hem de yatırımcı açısından bütün yılların rekorunu kırdıklarını ifade eden OSB Başkanı Nadir Küpeli de, “Bölgemizde şu anda 679 katılımcı var. Bunlardan 563 tanesi aktif bir şekilde faal. 45 bin 200 çalışanımız var. 1.750 milyon dolar da OSB’deki firmalarımızın ihracatı bulunuyor. Eskişehir sanayisinin yaklaşık yüzde 80’i bölgemizde faaliyet gösteriyor. 2020 yılında bütün yılların rekorunu kırdık. Hem tahsis hem de yatırımcı bakımından. Umut ediyorum ki 2021 ve bundan sonraki dönemlerde de bu rekorları kırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Nadir Küpeli, Eskişehir’in sanayi şehri olduğunu belirterek, bu sebeple Eskişehir Endüstri Fuarı’nın Eskişehirli sanayiciler açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. Pandemi döneminde gelişmiş sanayinin varlığının kent ekonomisi için öneminin daha da anlaşıldığını belirten Başkan Küpeli, Eskişehir Endüstri Fuarı sayesinde şehrin sanayisinin daha geniş kitlelere tanıtılacağını kaydetti. Fuarın deyim yerindeyse “AR-GE, Savunma Sanayi ve Teknoloji Fuarı” olduğunu söyleyen Küpeli, fuara katılanların hem Türkiye’nin savunma sanayisinin güçlü firmalarını ve bu firmaların ulaştığı teknoloji düzeyini hem de Eskişehir sanayisinin sahip olduğu endüstriyel yeterlilik ve kabiliyetlerini yakından görme imkanı bulacağını kaydetti.

Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan 2022 yılı için destek talebi

Törende konuşan Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ise, endüstrinin Eskişehir’in kimyasında olduğunu vurgulayarak, Eskişehir Endüstri Fuarı’nın Eskişehir’in ileri teknoloji üretim gücü ve tecrübesini ön plana çıkaracağını kaydetti. Fuar kapsamında gerçekleştirilecek olan ikili iş görüşmelerine değinen Güler, ikili iş görüşmelerinin Eskişehirli sanayiciler için çok önemli iş birliklerine zemin oluşturacağını dile getirdi. Savunma Sanayii Başkanlığı ve bünyesindeki firmaların Eskişehir Endüstri Fuarı’na olan katılım ve desteğinin önemine dikkat çeken Güler, 2022 yılında düzenlenecek olan fuara da Savunma Sanayii Başkanlığı’nın desteğini beklediklerini kaydetti. Güler ayrıca, fuar ve ikili görüşmelerdeki iş birliği ve desteği için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’e ve Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli’ye teşekkür etti.

Tüyap Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise ilk kez düzenledikleri bu fuarda Eskişehir’in milli ve yerli üretimdeki gücünü ortaya koyacaklarını belirtti. İhracata dayalı sanayileşme modelini benimseyen Eskişehir'in, havacılık ve savunma sanayii alanında faaliyet gösteren firmaların merkezi konumunda olduğunu dile getiren Ersözlü, "Bu nedenle fuarımızın ana sektörleri, savunma sanayiine yönelik ürün ve hizmet üreten firmalar ve imalat sanayi olarak belirlendi” diye konuştu.

"Savunmadaki projelerimizin büyüklüğü 60 milyar doları aşıyor"

Eskişehir Endüstri Fuarı kapsamında kente gelen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Eskişehir Sanayi Odası’nın düzenlediği “Savunma Sanayii Eskişehir Buluşmaları” kapsamında sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Savunma sanayiinde halihazırda proje hacmi 60 milyar doları aşan yaklaşık 750 proje üzerinde çalışıldığını aktaran Demir, şunları söyledi: “Savunma sanayi ihracatında son beş yıllık verilere bakıldığında ihracatın yüzde 30 artarken, ithalatın yaklaşık yüzde 60 azaldığını görüyoruz” dedi. Demir, ayrıca, “Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı’ ile sektördeki sanayi kuruluşlarının desteklenmesi amacıyla ihtiyaç duyulan yatırım ve ihracatlarının finansmanı için kredi kullandırdıklarını aktardı. Program kapsamında geçen yıl 150 milyon liralık kredi tutarının tamamına yakınının firmalar ve projelerinin desteklenmesine kullanıldığını anlatan Demir, “Geçtiğimiz nisan ayında da bu yıl için 150 milyon liralık yeni bir çağrıya çıkmıştık. Böylece sunduğumuz kredilerin büyüklüğü 300 milyon liraya ulaştı” dedi.

“Uçak ve hızlı tren yapmak Eskişehir’e düşen bir görev”

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş da Eskişehir’in havacılık ve raylı sistemlerde çok ciddi üretim kabiliyeti ve tecrübesi bulunduğunu söyledi. Üyelerinin bu sektördeki toplam ihracatının 500 milyon dolar seviyelerini aştığını kaydeden Kesikbaş, “Halen il ihracatımızın toplamı içinde yüzde 15 paya sahip olan havacılık, savunma ve raylı sistemler, Eskişehir sanayisinin 30 yıllık geleceğinde baskın rol oynamaya devam edecektir. Bugün Eskişehir sahip olduğu sanayi altyapısı ve tecrübe ile uçak, helikopter, dizel ve dizel-elektrik lokomotifler, kamyon ve gemi motorları üretebilen bir merkezdir. Hedeflerimiz büyüktür. Uçak yapmak da hızlı tren yapmak da Eskişehir’e düşen bir görevdir” ifadelerini kullandı.