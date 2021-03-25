Teknopanel, bu yıl 30 milyon dolar ihracat hedefliyor

MERSİN - Tedarik zincirindeki sıkıntılara rağmen kendilerine gelen siparişlere hızlı yanıt verdiklerini söyleyen Kahveci, 2021 yılındaki ihracat hedefl erinin 30 milyon dolar olduğunu kaydetti. Hedefl erine ulaştıkları 2020’in ardından, 2021 yılına da büyük projelerin tedarikçisi olarak başlamaktan gururlu olduklarını ifade eden Kahveci, “Üretim tesislerimiz durmaksızın çalışmaya, hizmet vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz seneye göre yılın ilk 2 ayında hem EPS, hem de sandviç panel üretimimiz beklentilerimizin üzerinde yüzde 50’lik bir artışla gerçekleşti. Önümüzdeki süreçte dünya genelinde öngörülemeyen ciddi bir durum yaşanmadığı takdirde üretim hatlarımızın aynı tempoda çalışacağına inanıyorum. İhracat faaliyetlerimiz her yıl artan ivmeyle devam ediyor. 2019 yılında 18 milyon dolar ihracat yaparken, 2020’de ihracat rakamımızı 25 milyon 235 bin dolara yükselttik” dedi.

EPS üretimi 1 milyon metreküp



Pandemi sürecinde İstanbul’da inşa edilen sahra hastanelerinin inşaatında kullanılan sandviç panellerinin yüzde 80’ini Teknopanel olarak kendileri tarafından tedarik edildiğini hatırlatan Orhan Kahveci, “Kredi Garanti Fonu’nun sağladığı imkânlar ile haziran ayından itibaren Türkiye’deki yeni yatırımların ciddi olarak artmasıyla tüm fabrikalarımız 24 saat çalışmaya başladı. 2020 yılının ikinci yarısında artan üretim miktarımız ile sandviç panelde yıllık 8 milyon 700 bin m2, EPS ürünlerinde ise yıl sonunda 1 milyon m3’lük üretim gerçekleştirerek firmamızın tarihindeki en yüksek satış rakamına ulaştık. İhracatta da bir rekor kırarak 2020 yılı ihracat rakamımızı 25 milyon 235 bin dolara çıkardık’ diye konuştu.