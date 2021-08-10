Teknopanel, ilk yarıda yüzde 40 büyüdü

MERSİN - Pandemi nedeniyle Avrupa’daki üretim faaliyetlerinde yaşanan durgunluğun, Türkiye’deki üreticileri pozitif yönde etkilediğini söyleyen Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, “2021 yılının ilk yarısında sektörel büyüme ortalamasının çok üzerinde bir ivme kazanarak yaklaşık yüzde 40 büyüdük” dedi. Teknopanel’in Mersin, Sakarya, İzmir ve İstanbul’da toplam 123 bin metrekareye ulaşan kurulu alanıyla, inşaat malzemeleri sektörünün en önemli tedarikçilerinden biri olduğunu kaydeden Orhan Kahveci, lokomotif ürünlerinin ise sandviç panel ve EPS ürünleri olduğunu kaydetti. Türkiye’nin en stratejik noktalarında yer alan dört üretim tesisi ve Ar-Ge merkezlerinde toplam 480 kişiye istihdam olanağı yarattıklarını kaydeden Kahveci, “Hem ülke ekonomisine, hem de ihracatına değer katıyoruz. 2007 yılında Irak’a gerçekleştirdiğimiz ilk ihracatla açıldığımız global pazarda, bugün güçlü bayi ağımızla Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarındaki 95 ülkede boy gösteriyor, tercih edilen markalar arasında ön sırada yer alıyoruz” diye konuştu.

Ciroda rekor kırdı

Pandeminin tüm olumsuz etkilerine rağmen 2020 yılında yurt içi ve yurt dışı satışlarda hem metraj hem de cirosal olarak tarihi bir rekora imza attıklarına dikkat çeken Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, yıllık sandviç panelde 8 milyon 700 bin m2 ve EPS ürünlerinde ise 1 milyon m3’lük üretim kapasitesine eriştiklerini aktardı. İhracatta 2020 yılında yine kendi rekorlarını kırarak toplamda 25 milyon 235 bin dolarlık dış satıma ulaştıklarını kaydeden Kahveci şöyle konuştu: “Pandemi döneminde genel olarak sektörümüzde ciddi bir gelişme var. İhracat açısından, ülke olarak Asya ile Avrupa’nın ortasında bulunmamız, genel iş gücü maliyetlerinin düşük olması, teknolojinin iyi takip edilip sürekli iyileştirme yapılması ve yeniliğe açık olunması, yurt dışı satışları için Türk üreticilerinin tercih edilmesine sebep oluyor. Teknopanel olarak 2021 yılının ilk yarısında sektörel büyüme ortalamasının çok üzerinde bir ivme kazanarak yaklaşık yüzde 40 büyüdük.”

Yurtdışında yatırım sinyali

Orhan Kahveci, en önemli yıl sonu hedefl erinin elde ettikleri yüzde 40’lık büyüme oranını korumak olduğunu ifade etti. Başarılı büyüme trendinin sürekliliği açısından kısa vadede yurt dışında yeni bir tesis kurmayı planladıklarını kaydeden Kahveci, “Doğudan batıya, kuzeyden güneye yeni hizmet noktalarını bünyemize katıyor ve büyüme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.