TEKNOSAB’dan yatırım haberleri gelmeye başladı

Esra ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesini 1961 yılında kuran Bursa, TEKNOSAB ile sanayideki dönüşümün kilit noktası olmayı hedefliyor. 144’ün üzerinde katılımcı firmanın bulunduğu bölgede birinci etapta altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından firmalar da yatırımlara başladı. Toplamda 25 milyar dolarlık yatırım ve 40 milyar dolarlık ihracat hedefiyle hayata geçecek olan TEKNOSAB’ın Endüstri 4.0’ın en yoğun şekilde uygulandığı, Türkiye’nin en önemli yüksek teknolojili endüstriyel üretim üssü haline gelmesi hedefleniyor. 10 milyon metrekarelik alanda kurulacak olan bölgeye son olarak 75.Yıl KOBİ Sanayicileri Toplu İşyerleri Yapı Kooperatifi’ne (KOTİYAK) ait 2 bin 300 dönüm alan da dahil edildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Birçok farklı sektöre ev sahipliği yapan Bursa’da TEKNOSAB ile birlikte stratejik sektörlerde orta ve ileri teknolojiye geçiş de hızlanacak. Türkiye’nin yeni sanayi hamlesi doğrultusunda başlattığı Mega Sanayi Bölgeleri projesinin en önemli halkasını TEKNOSAB oluşturuyor. Bölgedeki çalışmaları yakından takip eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde TEKNOSAB daha da büyüyerek kent ve ülke ekonomisinin atılımına liderlik edecek. Bakanlığımız, Valiliğimiz ve yerel yönetimlerimizin işbirliğinde buradaki çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Yatırımlar için teşvik belgeleri düzenleniyor

Türkiye’de sıcak şekillendirme kalıp ve parça imalatını yapabilen ilk firma olarak bilinen Beyçelik Gestamp TEKNOSAB’daki yatırımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın nisan ayı yatırım teşvikleri listesinde yer aldı. Listede 36 milyon 706 bin kg/yıl oto sac parçası üretimini içeren 333.6 milyon liralık yatırım için 22.8 milyon dolarlık ithalat ve 243 kişilik istihdam öngörülüyor. Teşvik listesinde Yamas Yaşar Makine de 178.6 milyon lira tutarla bölgesel öncelikli yatırımlar arasında yer aldı. 3.6 milyon dolarlık ithalat ve 120 kişilik istihdamın öngörüldüğü yatırım kapsamında belirli frekanslarda yüksek sönümleme özelliğe sahip hidro burç üretimi planlanıyor.

Polimer cips için 600 milyon liralık yatırım

Yürek Tekstil, sektörün ana hammaddesi olan ve doğrudan ithal edilen polimer cipsin Türkiye’de üretilebilmesi için yatırım kararını TEKNOSAB’da realize ediyor. 95 bin metrekarelik alanda yaklaşık 600 milyon liralık yatırımla kurulması planlanan ve üreteceği hammadde ile tüm tekstil sektörüne katkı sağlaması planlanan tesisin ilk etapta yaklaşık 150 milyon dolarlık ithalatı keserek, 40 milyon dolarlık ihracat yapması planlanıyor. Yürek Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Alim Yürek, Yürek Polimer firması tarafından yapılacak olan yatırımda kullanılacak teknoloji sayesinde atık üretimi ve enerji tüketimi açısından dünyadaki sayılı teknolojiye sahip firmalardan olacakların aktardı. Makine siparişlerinin verildiğini belirten Yürek, zemin etüdü çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Sektörünün en yetkin Ar-Ge altyapısına kavuşacak

TEKNOSAB’daki 100 dönüm arazi üzerine 50 milyon euroluk yatırımla inşa edilecek yeni fabrika yatırımına başlayan PMS Alüminyum, bu sayede sektörünün en yetkin Ar-Ge altyapısına kavuşarak, Ar-Ge Merkezi olacak. Firma, fabrikanın ilk etabını aralık ayında devreye almayı planlıyor. Danieli Breda firması ile yaptıkları işbirliği çerçevesinde yeni fabrikada yüksek magnezyumlu alaşımları üretmeye yönelik bir yatırım gerçekleştirecekleri belirten PMS Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Merve Önsever Çağlayan, “Türkiye’de ve dünyada eşi benzeri olmayan bir pres yatırımı gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Ermaksan, sensör ve çipleri TEKNOSAB’da üretecek

Makine, savunma sanayi ve ileri teknoloji alanlarında üretim yapan Ermaksan, TEKNOSAB’da 110 dönüm arazide teknolojik bir tesis kurmaya hazırlanıyor. Ermaksan, yarı iletken sensör ve çip teknolojileri ile lazer kaynağı ve rezonatörleri orada üretecek. Lazer kesim makineleri üreticisi Nukon da 90 dönüm alanda kurmayı planladığı fabrikada gelişen teknolojiler ışığında ürün gamını geliştirecek. Elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurmayı gündemine alan Dağlıoğlu A.Ş., TEKNOSAB’da 15 bin metrekarelik alanda kuracağı tesiste pil üretimine hazırlanıyor. Ağırlıklı Marmara bölgesi olmak üzere inşaat sektörünün önemli çözüm ortakları arasında yer alan Epsa da otomotiv ve beyaz eşya sektörlerine yaptığı özellikli ürünler için 15 bin metrekarelik kapalı alana sahip fabrika kuracak. Teknik tekstil üretim, satış ve ihracatını yapan, otomotivden deniz taşıt araçlarına, havacılıktan demiryolu sektörüne kadar pek çok alana özellikli kumaşlar üreten Parlamış Tekstil de önümüzdeki yıl teknik tekstile yönelik iplik üretimi için yatırıma başlayacak.