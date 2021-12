Tekom Savunma ve Havacılık Sanayi yeni fabrika açılışını gerçekleştirdi

Takip Et

KOCAELİ - Tekom Savunma ve Havacılık Sanayi yeni fabrikası açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Başkanlığımız koordinasyonluğunda Savunma Sanayii ekosisteminin tüm paydaşlarla birlikte yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesi ve ihracat yolundaki çalışmalarımıza el birliği ile devam edeceğiz. Aslında Tekom, Savunma Sanayii Başkanlığının bu il ziyaretleri, çeşitli KOBİ’ler ile olan temaslarının neyi amaçladığının bir örneğidir. Tekom’un ihraç ettiği ülkeler sayısına bakarsanız aslında bunun yavaş yavaş olgunlaştığını görüyoruz. Yani üretimlere Türkiye’deki firmalarımızın ihtiyaçlarıyla başlayarak buradaki yetkinliklerinin dünya seviyesinde bilinmesini sağlayıp dünya seviyesinde çeşitli ülkelere ihracat yapabilecek bir konuma gelmek, ilerde daha da büyük işlere imza atacaklarının en büyük delilidir. Savunma demek aslında iletişimimizin, dijital yapımızın, ulaşımımızın, sağlık ve tarım sektörümüzün toptan ülkemizin güvenliğini, toplum güvenliğini etkileyen her türlü alanda emniyette olmanız, başkasının girişimine ve müdahalesine imkân vermemeniz anlamına geliyor ”dedi.

Tekom sadece Savunma Sanayii’ne değil, diğer sektörlere de hizmet verecek

Arazi taleplerine ilişkin çıkan bürokratik engeller hususunda açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Demir, “Devlet mekanizmasının her seviyesi sanayimizin gelişmesi, ülkemizde üretimin, istihdamın katma değerinin arttırılması yönünde atılacak adımlarda her türlü anlamsız bürokrasiyi aşmak üzere emrinizdedir. Başta biz Savunma Sanayii Başkanlığı olmak üzere sizin irade göstermek, yatırım yapmak, büyümek istediğiniz alanlarda her zaman yanınızdayız. Olabilecek muhtemel zorlukları, engelleri bir şekilde aşarız, çünkü amaç, ülkemizde istihdam oluşturmak, katma değer oluşturmak ve bu teknolojik kabiliyet yolculuğunda hep beraber el ele yürümektir. Tekom, sadece Savunma Sanayisini değil, diğer sektörlere de hizmet verecek kalite ve nitelikte olacak ve olmaya devam edecek ”diye konuştu.

Kocaeli’de 230’a yakın yabancı şirketin faaliyette bulunduğunu belirten Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Bu yıl Kocaeli’nin ihracat rakamları geçen yıla göre yüzde 50 oranında artış gösteriyor. Pandemiye rağmen böylesine bir büyümenin yaşanıyor olması, mal ve malzeme tedarikinin daha çok Türkiye’den sağlanmış olduğunu bize göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi köklü bir medeniyetin lideri, mensubu olan bir ülkenin, bugününü ve yarını güvence altına alabilmesi, dostlarına güven, düşmanlarına korku salabilmesi ve caydırıcı olabilmesi için temel stratejik alanlarda yatırım yapması gerekiyor. Bunların en önemlisinden bir tanesi Savunma Sanayii’dir. İleriye doğru ve bugünde olan bir diğer hususta BİO güvenliktir. Savunma sanayiine gerekli önemi ve değeri vermezseniz de işgal edilebilirsiniz, yani güvenliğinizi sağlayamazsınız ”dedi. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Sayın İsmail Demir, Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri Fabrika’nın açılış kurdelesini keserek, bir süre Fabrikayı gezdiler.