Tekstil bacalarına yağ buharı sınırında geri sayım başladı

Esra ÖZARFAT

BURSA - Tekstil sektöründe bacadan yağ buhar atımı için sınır değer, 15 miligram metreküp olarak belirlendi. Karar, filtresi kurulu olan tesislerde 31 Mayıs 2022’den itibaren geçerli olacak. Yapılan denetimlerde filtre kurulumlarını gerçekleştirmeyen, sınır değerleri sağlamayan işletmelere 293 bin lira para cezası uygulanacak. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Sevim Yürüten, kararların halk ve çevre sağlığının korunmasında etkili olacağını söyledi. Bursa’da tekstil sektöründe yaklaşık 5 bin baca olduğunu ve hava kirliliğinin önüne geçilebilmesi için kirleticilerin atmosfere deşarj edilmeden önce kontrol altına alınması gerektiğine işaret eden Yürüten, tekstil sektöründen kaynaklı yağ buharı ve VOC emisyonlarının Bursa atmosferine önemli bir hava kirliliği yükü getirdiğine dikkat çekti. Sevim Yürüten, “Bursa’da e-izin sisteminde kayıtlı olan yaklaşık 200 işletme, kayıt dışı ise yaklaşık 200 işletme olduğunu tahmin ediyoruz. Dolayısıyla 5 bin adet bacadan bahsediyoruz. Bursa’da her gün tonlarca yağ buharı emisyonu atmosfere deşarj ediliyor. Yapılan çalışmalarda bazı bacalarda 500-600 miligram metreküp yağ buharı kirletici emisyon konsantrasyonu tespit edilmiştir. 15 miligram metreküp sınır değerinin sağlanması Bursa için oldukça önemli. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi şehrin kuzeyinde, Kestel, Barakfakih ve Uludağ OSB şehrin doğusunda, Bursa ve Nilüfer OSB şehrin kuzey batısında, Hasanağa ve Kayapa OSB ise şehrin batısında yer alıyor. Şehrimizin üç tarafı organize sanayi bölgesi ile çevrilidir ve güneyinde ise Uludağ mevcuttur. Hakim rüzgar yönü ise kuzey ve kuzey doğudur. Yani şehrimizde sanayi ve konut iç içe girmiş durumdadır. Sanayi tesislerindeki bacalardan yayılan kirletici parametre olan VOC’ler (Uçucu Organik Bileşikler) için çok geç olmadan tedbirler alınması gerekmektedir. Alınan kararları halk ve çevre sağlığının korunması açısından önemsiyoruz. Ayrıca mevcut sanayi tesislerinde kullanılan filtre sistemlerinin doğru seçilerek tekstil sektöründe olduğu gibi sektörel filtre zorunlulukları getirilmelidir” dedi.

“Denetim ve kontroller sıklaştırmalı”

İl Mahalli Çevre Kurulu kararında bacadan yağ buharı atımı için sınır değerin 15 mg/m3 olarak belirlendiğini hatırlatan Yürüten, filtresi kurulu olan tesislerde sınır değerin 31 Mayıs 2022 tarihine kadar 50 mg/m3, bu tarihten sonra 15 mg/m3 olacağını dile getirdi. Yürüten, “Yani tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin bacasından akredite laboratuvarlar tarafından yapılan ölçüm sonucunda yağ buharı değeri 15 mg/m3’ ün üzerinde çıkması halinde proseslerine göre seçecekleri en verimli filtre sisteminin kurulması zorunludur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü konuyla ilgili gerekli denetim ve kontrolleri sıklaştırmalı, yapılacak denetimlerde filtrelerin çalışma durumları için kontroller sağlanmalıdır. Söz konusu filtre kurulum süreçleri bitince bu bacalar online izlenmelidir. Alınan kararlarla zorunlu hale gelen filtre kurulumları ilimizin hava kalitesine olumlu yönde etki edecektir. Filtre kurulumlarını gerçekleştirmeyen, sınır değerleri sağlamayan işletmelere İMÇK kararı ve Çevre Kanunu kapsamında 293 bin lira idari para cezası uygulanacaktır. Bu konu en kısa zamanda ulusal mevzuatımızda da yer bulmalıdır” diye konuştu.

Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği Enerji Üretim AŞ (BOSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy:

“Sanayi bölgeleri içinde 6 OSB’yi pilot bölge seçtik. İçine üniversiteyi de kattık. İl Çevre Müdürlüğü ve akredite laboratuvarla hangi makinenin ne kadar kirliliğe neden olduğunu tespit ettik. Yaptığımız envanter çalışması bazı gerçekleri ortaya çıkardı. Ciddi anlamda ön filtresi de olmayan firmalar çıktı ortaya. Bu raporları Valiliğe ilettik. Çalışma neticesinde ısı yayan bütün bacalar yerine ihtiyaç duyulan bacalara filtre takılması yönünde karar çıktı. Ayrıca sadece tekstil değil; otomotiv, makine, plastik gibi diğer sektörler de bu anlamda ciddi anlamda kontrol edilmeli.”

Işıksoy A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Işık:

“Kendi yaptığımız filtrasyon sistemiyle ısıyı düşürdük. Şu anda filtremizin baca sıcaklığı 38 santigrat. Buradan kazanılan ısıyı buhar kazanımıza vererek enerji tasarrufu ile enerji üretme imkanının önünü açarak çift yönlü katkı sağladık. Ayrıca partiküllerin ayrılması için de geliştirmeler yaptık. Son olarak yağ buharının tutulmasıyla ilgili bir metot geliştirdik. Şu anda neredeyse bacamızdan sıfır atık var.”

SYK Group Yönetim Kurulu Üyesi Selim Yedikardeş:

“Şu anda hem motorların inventörleri konusunda hem içerideki ısı yalıtımı noktasında yaşanabilir işletme koşullarını sağlamış durumdayız. Bacamızdaki filtrelerde 120 dereceyle havaya salınacak gazı 55 dereceye indirerek salıyoruz. Bu noktada dünya standartlarında yüzde 6 ila 8 arasındaki kabul edilebilir limitlerde yer alıyor. Boyahanede suyun ve enerjinin daha az kullanılmasına yönelik teknolojik değişim yatırımlarıyla daha az su tüketimi, havaya daha az gaz salınımı sağlayacağız.”

Yeşim Grubu Çevre ve Enerji Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada da; “İlgili çevre yönetmeliğine uygun olarak polyester içerikli kumaş kullanarak ön fikse yapan RAM makinalarımızda filtrasyon sistemleri kurulmuş durumdadır. Ayrıca bu alanda yetkili firmalara gerekli tesler de yaptırılmıştır. Buna istinaden havaya atılan yağ buharı kirleticileri için gerekli filtreler de firmamızda kullanılmaktadır” denildi.